  • Dupla Lu-La funciona, Inter de Milão atropela o Shakhtar, e encara o Sevilla na final da Liga Europa
Dupla Lu-La funciona, Inter de Milão atropela o Shakhtar, e encara o Sevilla na final da Liga Europa

LanceNet

17 ago 2020 às 18:22

A Inter de Milão está na final da Liga Europa. Nesta segunda-feira, o time italiano enfrentou o Shakhtar Donestk pela semifinal da competição, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, e venceu os ucranianos por 5 a 0. Lautaro e Lukaku marcaram duas vezes cada um e D'Ambrosio também deixou sua marca.
PRIMEIRO TEMPO CONTIDOOs 45 minutos iniciais não refletiram o que foi o resultado final e a Inter de Milão não teve vida fácil. Apesar de ir para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez, o time do leste europeu chegou a equilibrar a partida. O gol do argentino saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, em belo cruzamento de Barella.
MASSACRE NO SEGUNDO TEMPOA etapa final, entretanto, foi de puro domínio do time de Antonio Conte. Na segunda metade dos últimos 45 minutos, a Inter atacou o Shakhtar com todas as forças e marcou mais quatro vezes. D'Ambrosio fez de cabeça após cobrança de escanteio de Brozovic, aos 19 minuitos. Lautaro fez o terceiro da Inter aos 29 minutos, com passe de Lukaku. O camisa 10 retribuiu a assistência aos 33 minutos e Lukaku fez o quatro. O último saiu aos 38 minutos, novamente com o belga, em passe de De Vrij.
EM BUSCA DO TETRA​Os italianos têm a chance de conquistar um título novamente depois de nove anos. Desde 2011 sem gritar "é campeão", quando venceu a Copa da Itália, a Nerazzurri chega à final da Liga Europa em busca de seu quarto título na competição. As outras conquistas foram nas temporadas 1990/91, 1993/94 e 1997/98.
A FINALA grande decisão da Liga Europa será contra o pentacampeão Sevilla, que eliminou o Manchester United no domingo. O jogo acontece na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), na cidade de Colônia, na Alemanha.

