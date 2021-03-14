Dupla Lu-La decide mais uma vez e Inter segue na ponta do Italiano

A dupla Lu-La garantiu a vitória da Inter de Milão por 2 a 1 sobre o Torino pelo Campeonato Italiano. Lukaku abriu o placar de pênalti, a equipe de Antonio Conte sofreu o empate e Lautaro marcou o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo e o time segue na liderança do Calcio com 65 pontos.MORNOO início da partida deu a impressão de que a Inter de Milão iria dominar o duelo. Logo aos três minutos, Lautaro Martínez desperdiçou grande chance ao receber cruzamento de Perisic pela esquerda e cabecear para fora. No entanto, o lance mais perigoso foi do Torino. Aos 28, Lyanco aproveitou o chuveirinho após cobrança de falta e mandou de cabeça na trave de Handanovic.