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futebol

Dupla Lu-La decide mais uma vez e Inter segue na ponta do Italiano

Lukaku abriu o placar na segunda etapa e marcou seu 19º gol no Campeonato Italiano, Torino empatou em jogada polêmica e Lautaro garantiu a vitória da Inter...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 12:55
Crédito: Lukaku abriu o placar e marcou seu 19º gol no Campeonato Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP
A dupla Lu-La garantiu a vitória da Inter de Milão por 2 a 1 sobre o Torino pelo Campeonato Italiano. Lukaku abriu o placar de pênalti, a equipe de Antonio Conte sofreu o empate e Lautaro marcou o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo e o time segue na liderança do Calcio com 65 pontos.MORNOO início da partida deu a impressão de que a Inter de Milão iria dominar o duelo. Logo aos três minutos, Lautaro Martínez desperdiçou grande chance ao receber cruzamento de Perisic pela esquerda e cabecear para fora. No entanto, o lance mais perigoso foi do Torino. Aos 28, Lyanco aproveitou o chuveirinho após cobrança de falta e mandou de cabeça na trave de Handanovic.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
ACORDOUApós o início morno na segunda etapa, a Inter de Milão acordou para a partida após Lautaro Martínez sofrer pênalti e Lukaku converter a cobrança e marcar seu 19º tento no Campeonato Italiano. No ataque seguinte, Hakimi recebeu cruzamento da direita e apareceu livre na área para finalizar para grande defesa de Sirigu.
VALENTEApesar do placar adverso, os mandantes não desistiram de lutar por um bom resultado. Aos 24 minutos, Zaza aproveitou o bate rebate dentro da área após cobrança de escanteio, finalizou para defesa de Handanovic e Sanabria marcou no rebote. A Inter passou a pressionar com mais intensidade e Lautaro aproveitou cruzamento de Sánchez marcar de cabeça e garantir a vitória da líder do Calcio.

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