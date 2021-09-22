Dupla ex-Corinthians brilha, e PAOK vence segunda no Campeonato Grego

Crédito: Divulgação / PAOK

O PAOK derrotou o Panaitolikos, hoje, por 2 a 1, fora de casa, e conquistou a sua segunda vitória na temporada 2021/22 do Campeonato Grego. Para chegar ao resultado positivo a equipe grega contou com a enorme ajuda de dois ex-jogadores do Corinthians de seu elenco.Enquanto o volante Douglas Augusto deu uma linda assistência para o primeiro gol do jogo, marcado pelo atacante romeno Mitrita, aos 31 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Sidcley balançou as redes, aos 35 minutos da etapa final, garantindo o triunfo dos visitantes. Com o resultado, o PAOK assumiu a 4ᵃ posição na tabela de classificação, com seis pontos em três jogos disputados.

- Foi um jogo muito complicado, mas nossa equipe teve tranquilidade para buscar o segundo gol e depois inteligência para segurar a pressão final do adversário, que veio com tudo para o ataque. Eu sempre procuro ser participativo na construção das jogadas, então fiquei feliz por ter conseguido deixar meu companheiro em uma boa condição para marcar. Agora é continuar o trabalho da mesma maneira para seguirmos entre os primeiros colocados, o que é sempre importante nesse tipo de competição - afirmou Douglas.