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futebol

Dupla ex-Corinthians brilha, e PAOK vence segunda no Campeonato Grego

Com assistência do volante Douglas Augusto e gol do lateral Sidcley, equipe derrotou Panaitolikos por 2 a 1
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Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 19:09
Crédito: Divulgação / PAOK
O PAOK derrotou o Panaitolikos, hoje, por 2 a 1, fora de casa, e conquistou a sua segunda vitória na temporada 2021/22 do Campeonato Grego. Para chegar ao resultado positivo a equipe grega contou com a enorme ajuda de dois ex-jogadores do Corinthians de seu elenco.Enquanto o volante Douglas Augusto deu uma linda assistência para o primeiro gol do jogo, marcado pelo atacante romeno Mitrita, aos 31 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Sidcley balançou as redes, aos 35 minutos da etapa final, garantindo o triunfo dos visitantes. Com o resultado, o PAOK assumiu a 4ᵃ posição na tabela de classificação, com seis pontos em três jogos disputados.
- Foi um jogo muito complicado, mas nossa equipe teve tranquilidade para buscar o segundo gol e depois inteligência para segurar a pressão final do adversário, que veio com tudo para o ataque. Eu sempre procuro ser participativo na construção das jogadas, então fiquei feliz por ter conseguido deixar meu companheiro em uma boa condição para marcar. Agora é continuar o trabalho da mesma maneira para seguirmos entre os primeiros colocados, o que é sempre importante nesse tipo de competição - afirmou Douglas.
O PAOK voltará a campo pelo Campeonato Grego no próximo domingo, quando receberá o AEK Athenas, pela 4ᵃ rodada da competição.

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