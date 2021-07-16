Dupla é desfalque e São Paulo deve escalar 'mistão' contra o Fortaleza

O São Paulo realizou mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (16), no CT da Barra Funda, visando o confronto contra o Fortaleza, às 17h, no sábado (17), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Hernán Crespo sabe que não vai poder contar com a dupla Miranda e Rigoni, que continuaram o tratamento de lesões com a fisioterapia e correm contra o tempo para estarem à disposição contra o Racing, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O São Paulo busca a vitória ou um empate com mais de dois gols para avançar às quartas, após ficar no 1 a 1 no Morumbi.
Como a partida contra os argentinos já é na terça-feira (20), a comissão técnica do Tricolor deve poupar alguns titulares e escalar uma equipe mista para a partida contra o Leão. Orejuela e Galeano disputam a vaga na ala direita, enquanto o ataque deve ser formado por Rojas e Pablo.
Uma possível escalação tem: Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Orejuela (Galeano), Luan, Rodrigo Nestor (Talles), Igor Gomes e Reinaldo; Rojas e Pablo. Seguem no departamento médico além de Miranda e Rigoni, os atacantes Eder e Pablo e o volante William. O São Paulo chega embalado após duas vitórias consecutivas no Brasileirão. O Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 11 pontos. O Fortaleza, 4º colocado, tem 21 pontos conquistados.