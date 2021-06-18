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Dupla do São Paulo se apresenta à Seleção brasileira sub-17

O zagueiro Ythallo e o atacante Caio se apresentaram ao selecionado para um treinamento da categoria visando a disputa do Sul-Americano. Jogadores comemoraram convocação...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 16:26

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:26

Crédito: Daniel Batista/Saopaulofc.net
Essa sexta-feira (18) foi especial para o zagueiro Ythallo e o atacante Caio. A dupla do sub-17 do São Paulo se apresentou à Seleção Brasileira da categoria para um período de treinamentos visando a disputa do Sul-Americano.
Duelos LANCE! Quem é melhor: Santos ou São Paulo? Escolha e vote por posição!
Os dois, que participaram da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Bahia, na última quinta-feira, já viajaram para Recife, local dos treinos do selecionado. Os jogadores comemoraram a experiência e a chance na Seleção.
São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século - Estou animado e com pensamento de fazer o meu melhor treino. Agora é hora de pensar totalmente na seleção - disse o atacante Caio, que inclusive, marcou o segundo gol do São Paulo na vitória sobre os baianos.
Para Ythallo, os treinamentos serão importantes para mostrar serviço ao técnico Paulo Victor Gomes.
- A expectativa é de ir muito bem e ser lembrado no Sul-Americano - afirmou o defensor.
Os dois atletas ficarão com a seleção até o dia 27. O Tricolor volta a campo no dia 29, contra o Ceará. Sendo assim, nã desfalcarão a equipe nesse período de treinamentos na seleção.

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