Dupla do São Paulo se apresenta à Seleção brasileira sub-17

Crédito: Daniel Batista/Saopaulofc.net

Essa sexta-feira (18) foi especial para o zagueiro Ythallo e o atacante Caio. A dupla do sub-17 do São Paulo se apresentou à Seleção Brasileira da categoria para um período de treinamentos visando a disputa do Sul-Americano.

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Os dois, que participaram da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Bahia, na última quinta-feira, já viajaram para Recife, local dos treinos do selecionado. Os jogadores comemoraram a experiência e a chance na Seleção.

São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século - Estou animado e com pensamento de fazer o meu melhor treino. Agora é hora de pensar totalmente na seleção - disse o atacante Caio, que inclusive, marcou o segundo gol do São Paulo na vitória sobre os baianos.

Para Ythallo, os treinamentos serão importantes para mostrar serviço ao técnico Paulo Victor Gomes.

- A expectativa é de ir muito bem e ser lembrado no Sul-Americano - afirmou o defensor.