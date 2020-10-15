Dupla do São Paulo, Perri e Walce são operados e passam bem

Jovens revelações do São Paulo, o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Walce passaram por operações de correção de lesões no joelho na última quarta e já iniciaram o processo de recuperação. As cirurgias foram realizadas no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e conduzidas pela equipe do médico cirurgião Moisés Cohen.

Reserva imediato de Tiago Volpi no São Paulo, Perri se machucou durante uma atividade no CT da Barra Funda. O goleiro passou por uma artroscopia no joelho direito sem necessidade de sutura meniscal. Desta forma, como o procedimento cirúrgico não foi tão invasivo, o período de recuperação é menor. O atleta já recebeu alta e está em tratamento na sua casa.A situação do zagueiro Walce é um pouco mais complexa. Isto porque, o jogador realizou uma cirurgia para correção de ruptura do ligamento cruzado anterior e vai precisar de mais tempo para se recuperar. O defensor ainda está sob os cuidados da equipe médica no Hospital Albert Einstein e deve receber alta ainda no fim de semana. Walce não joga mais em 2020.