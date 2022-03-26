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futebol

Dupla do Chelsea marca, e Alemanha vence amistoso contra Israel

Havertz e Werner fazem os gols alemães da vitória por 2 a 0, no interior do país. Hansi Flick segue com 100% de aproveitamento, agora com oito vitórias em oito jogos...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 18:45

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:45

Em ritmo de treino e sem dificuldades, a Alemanha venceu Israel, neste sábado, por 2 a 0. Curiosamente, os gols foram anotados pelos atacantes Kai Havertz e Timo Werner, ambos do Chelsea, no primeiro tempo. No final da partida, o alemão Muller e o israelense Cohen perderam pênalti. O jogo foi no estádio PreZero Arena, na modesta cidade de Sinsheim, que tem cerca de 40 mil habitantes e fica nas proximidades de Stuttgart. A partida marcou a oitava vitória em oito jogos do técnico Hansi Flick.
Confira a tabela do Campeonato Alemão
O amistoso foi possível pois a Alemanha já está garantida na Copa do Mundo do Qatar, que será entre novembro e dezembro, enquanto Israel foi eliminada logo cedo, ainda na fase de grupos.
A Alemanha volta a campo agora na próxima terça-feira, às 15h45, quando visitará a Holanda, em Amsterdã. Já Israel receberá a Romênia, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 14h45. Os dois jogos serão amistosos e no horário de Brasília.
Crédito: AlemanhavenceIsraelpor2a0(Foto:DanielROLAND/AFP

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