Dupla do Chelsea marca, e Alemanha vence amistoso contra Israel

Em ritmo de treino e sem dificuldades, a Alemanha venceu Israel, neste sábado, por 2 a 0. Curiosamente, os gols foram anotados pelos atacantes Kai Havertz e Timo Werner, ambos do Chelsea, no primeiro tempo. No final da partida, o alemão Muller e o israelense Cohen perderam pênalti. O jogo foi no estádio PreZero Arena, na modesta cidade de Sinsheim, que tem cerca de 40 mil habitantes e fica nas proximidades de Stuttgart. A partida marcou a oitava vitória em oito jogos do técnico Hansi Flick.

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O amistoso foi possível pois a Alemanha já está garantida na Copa do Mundo do Qatar, que será entre novembro e dezembro, enquanto Israel foi eliminada logo cedo, ainda na fase de grupos.

A Alemanha volta a campo agora na próxima terça-feira, às 15h45, quando visitará a Holanda, em Amsterdã. Já Israel receberá a Romênia, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 14h45. Os dois jogos serão amistosos e no horário de Brasília.