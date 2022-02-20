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Dupla do Botafogo é convocada para a Seleção Brasileira sub-17

Meia Bernardo Valim e atacante Fabiano, artilheiro do último Carioca sub-15, foram chamados por Phelipe Leal para período de treinamento na Granja Comary...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 17:30
O Botafogo tem dois representantes na Seleção Brasileira sub-17. O meia Bernardo Valim e o atacante Fabiano foram convocados pelo técnico Phelipe Leal para um período de treinamentos na Granja Comary. A lista foi divulgada na última sexta-feira.+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'
O grupo vai trabalhar dos dias 6 a 15 no centro de treinamento da Seleção. Essa será uma das datas preparatórias para a Copa América e a Copa do Mundo da categoria, que serão disputadas ano que vem.
Bernardo Valim é figurinha carimbada na Seleção e era constantemente convocado para o time sub-15. Com o avanço da idade, também foi lembrado uma categoria acima.
A novidade por parte do Alvinegro é Fabiano. O atacante foi artilheiro do último Campeonato Carioca sub-15, vencido pelo Glorioso. As boas atuações fizeram o jovem ser lembrado pela Canarinho.
Crédito: BernardoValimeFabiano(Foto:WandersonGomes

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