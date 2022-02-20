Dupla do Botafogo é convocada para a Seleção Brasileira sub-17

O Botafogo tem dois representantes na Seleção Brasileira sub-17. O meia Bernardo Valim e o atacante Fabiano foram convocados pelo técnico Phelipe Leal para um período de treinamentos na Granja Comary. A lista foi divulgada na última sexta-feira.+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'

O grupo vai trabalhar dos dias 6 a 15 no centro de treinamento da Seleção. Essa será uma das datas preparatórias para a Copa América e a Copa do Mundo da categoria, que serão disputadas ano que vem.

Bernardo Valim é figurinha carimbada na Seleção e era constantemente convocado para o time sub-15. Com o avanço da idade, também foi lembrado uma categoria acima.

A novidade por parte do Alvinegro é Fabiano. O atacante foi artilheiro do último Campeonato Carioca sub-15, vencido pelo Glorioso. As boas atuações fizeram o jovem ser lembrado pela Canarinho.