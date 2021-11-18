Dupla de zaga do São Paulo foi bem contra o Palmeiras; veja os números de Miranda e Arboleda

Na última quarta-feira (17), o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, que ficou marcado pela boa atuação são-paulina, a dupla de zaga composta por Miranda e Arboleda teve atuação de destaque. Confira os números dos dois jogadores no Choque-Rei.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Arboleda foi uma surpresa na escalação. O zagueiro retornou de última hora da seleção equatoriana e já integrou o elenco titular no clássico contra o Palmeiras. Sua escalação, porém, foi justificada, pois o jogador foi um dos melhores em campo tanto na marcação quanto na saída de jogo.

Na defesa, o zagueiro teve atuação sólida e, além de ajudar o time a não sofrer gols, rebateu a bola oito vezes, de acordo com o FootStats, sendo o segundo jogador com mais rebatidas durante a partida.

Na saída de bola, foi o jogador que mais acertou lançamentos pelo São Paulo. Ao todo, foram quatro lançamentos certos de oito tentados. Quanto aos passes, 100% de aproveitamento. Arboleda acertou os 27 passes que tentou, o segundo com mais passes dados na partida, segundo o FootStats.

Quanto ao capitão Miranda, seus números defensivos também foram excelente e, inclusive, foi o camisa 22 o jogador com mais rebatidas, à frente de Arboleda. O zagueiro rebateu 12 vezes a bola, afastando os ataques palmeirenses.

Nos passes, Miranda também superou Arboleda e também obteve 100% de aproveitamento. Ao todo, o capitão deu 39 passes, dos quais não errou nenhum. Nos lançamentos, ficou em segundo lugar com dois lançamentos corretos de cinco que tentou ao longo do jogo.O próximo jogo do São Paulo é na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, diante do Athletico-PR. O Tricolor volta a jogar em casa após bela atuação no estádio de seu rival.

A vitória contra o Palmeiras garantiu maior sossego na tabela. O São Paulo é o atual 14º colocado, com 41 pontos conquistados. Com isso, o time conquistou distância mais tranquila em relação ao Z4.