Dupla de técnicos do Atlético: Cleiton Marcelino elogia Sérgio Perini

Após dois anos sendo treinado por Zé Humberto, o Atlético Itapemirim surpreendeu ao anunciar dois técnicos para a Copa Espírito Santo: Cleiton Marcelino, que comandou o Espírito Santo no último Capixabão, e Sergio Perini, treinador do Castelo na Série B do Campeonato Capixaba. A estreia acontece neste domingo (29), diante do Tupy, às 15 horas.
A dupla, que será responsável pelo comando técnico do Galo da Vila, está alinhada e iniciou os trabalhos no início desta semana. Cleiton Marcelino elogiou Sérgio Perini e afirmou que as expectativas são as melhores possíveis na competição.
- O Sergio (Perini) é uma pessoa de caráter ímpar, um cara amigo, solidário. Tem me passado muitas informações, experiências vivenciadas por ele. Os treinamentos a gente planeja e executa juntos. Então está sendo muito bacana essa experiência. Até agora eu só tenho que elogiar o que ele vem fazendo, junto com o Jackson (preparador físico). Claro, cada um respeitando o seu espaço, e a gente fazendo a coisa acontecer de verdade aqui. A expectativa é a melhor possível. Vamos trabalhar para conseguir o nosso objetivo, que é a classificação para a segunda fase, e quem sabe, a partir daí, pensar no título.
Os elogios de Cleiton Marcelino se estendem aos jogadores. De acordo com o treinador, o Galo da Vila tem um elenco farto e que o recebeu de forma positiva. O técnico, inclusive, já fez um prognóstico para a estreia deste domingo, diante do Tupy.
- O elenco é qualificado, grande. Hoje nós temos aqui um elenco com trinta atletas. Praticamente dois times, e dois times com qualidade. E a receptividade deles para com a nossa comissão técnica foi muito bacana, muito legal. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia de trabalho, que está fluindo muito bem, eles (jogadores) estão assimilando muito bem o que a gente vem pedindo. Estamos fazendo o possível para estrearmos com vitória, mas sabemos da qualidade da equipe do Tupy, ainda mais na casa deles. A gente sabe que será um jogo muito difícil, mas também temos consciência da força do nosso elenco e do trabalho que estamos fazendo ao longo da semana para tentar surpreendê-los e buscar os três pontos.