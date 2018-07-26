Dupla de técnicos do Atlético: Cleiton Marcelino elogia Sérgio Perini

Após dois anos sendo treinado por Zé Humberto, o Atlético Itapemirim surpreendeu ao anunciar dois técnicos para a Copa Espírito Santo: Cleiton Marcelino, que comandou o Espírito Santo no último Capixabão, e Sergio Perini, treinador do Castelo na Série B do Campeonato Capixaba. A estreia acontece neste domingo (29), diante do Tupy, às 15 horas.

Cleiton Marcelino (segundo da esq. para a dir.) e Sérgio Perini (terceiro) são técnicos do Atlético Itapemirim Crédito: Acervo pessoal

A dupla, que será responsável pelo comando técnico do Galo da Vila, está alinhada e iniciou os trabalhos no início desta semana. Cleiton Marcelino elogiou Sérgio Perini e afirmou que as expectativas são as melhores possíveis na competição.

- O Sergio (Perini) é uma pessoa de caráter ímpar, um cara amigo, solidário. Tem me passado muitas informações, experiências vivenciadas por ele. Os treinamentos a gente planeja e executa juntos. Então está sendo muito bacana essa experiência. Até agora eu só tenho que elogiar o que ele vem fazendo, junto com o Jackson (preparador físico). Claro, cada um respeitando o seu espaço, e a gente fazendo a coisa acontecer de verdade aqui. A expectativa é a melhor possível. Vamos trabalhar para conseguir o nosso objetivo, que é a classificação para a segunda fase, e quem sabe, a partir daí, pensar no título.

Os elogios de Cleiton Marcelino se estendem aos jogadores. De acordo com o treinador, o Galo da Vila tem um elenco farto e que o recebeu de forma positiva. O técnico, inclusive, já fez um prognóstico para a estreia deste domingo, diante do Tupy.