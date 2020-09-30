Dupla de ataque volta a marcar e Inter de Milão goleia Benevento

Pela segunda rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão goleou o Benevento por 5 a 2. Lukaku, duas vezes, Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martínez balançaram as redes para a equipe de Conte, enquanto Caprari marcou os dois gols do clube da casa.GOL RELÂMPAGOLukaku marcou o primeiro gol da partida com menos de um minuto de jogo. Kolarov fez um belo lançamento para Hakimi, que avançou e cruzou para o belga abrir o placar com apenas 30 segundos.
DUPLA ARTILHEIRAEm dois jogos no Campeonato Italiano, Lautaro Martínez e Lukaku já somam cinco gols. O belga balançou as redes três vezes, enquanto o argentino deixou sua marca em duas oportunidades.
DE OLHO NA LIDERANÇACom a vitória, a Inter de Milão chegou a duas vitórias em dois jogos. O Napoli também soma seis pontos, mas lidera a competição pelo saldo de gols. A equipe de Conte está na segunda colocação.