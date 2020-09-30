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futebol

Dupla de ataque volta a marcar e Inter de Milão goleia Benevento

Lukaku e Lautaro Martínez marcaram três dos cinco gols da segunda
vitória consecutiva da equipe de Conte no Campeonato Italiano...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 15:00
Crédito: Tiziana FABI / AFP
Pela segunda rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão goleou o Benevento por 5 a 2. Lukaku, duas vezes, Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martínez balançaram as redes para a equipe de Conte, enquanto Caprari marcou os dois gols do clube da casa.GOL RELÂMPAGOLukaku marcou o primeiro gol da partida com menos de um minuto de jogo. Kolarov fez um belo lançamento para Hakimi, que avançou e cruzou para o belga abrir o placar com apenas 30 segundos.
DUPLA ARTILHEIRAEm dois jogos no Campeonato Italiano, Lautaro Martínez e Lukaku já somam cinco gols. O belga balançou as redes três vezes, enquanto o argentino deixou sua marca em duas oportunidades.
DE OLHO NA LIDERANÇACom a vitória, a Inter de Milão chegou a duas vitórias em dois jogos. O Napoli também soma seis pontos, mas lidera a competição pelo saldo de gols. A equipe de Conte está na segunda colocação.

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