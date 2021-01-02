  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dupla de ataque brilha novamente, Tottenham é dominante e vence o Leeds com tranquilidade
futebol

Dupla de ataque brilha novamente, Tottenham é dominante e vence o Leeds com tranquilidade

Son e Kane marcaram um gol e deram uma assistência cada. Momento vivido pelos
dois é fundamental para bom desempenho dos Spurs na Premier League...
LanceNet

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 11:22

Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
A dupla de ataque do Tottenham continua excepcional. Neste sábado, os Spurs venceram o Leeds United, em casa, por 3 a 0. Son, Kane e Alderweireld foram os autores dos gols que garantiram os três pontos para a equipe de José Mourinho.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAos 29 minutos do primeiro tempo, Harry Kane abriu o placar. Cobrando pênalti, o atacante chegou aos 10 gols no Campeonato Inglês.
Fora da área, Kane também pode ser mortal. Aos 43 minutos, o camisa 10 fez bela jogada e cruzou à meia altura para Son marcar o dele. Foi a 11ª assistência do atacante inglês, que lidera o número no campeonato.
Son também deu a sua assistência. No segundo tempo, logo aos cinco minutos, o coreano cobrou escanteio e Alderweireld subiu para fechar o placar. Com a vitória, o Tottenham chegou aos 29 pontos e termina a rodada na terceira posição, atrás de Liverpool e Manchester United.

