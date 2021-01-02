Dupla de ataque brilha novamente, Tottenham é dominante e vence o Leeds com tranquilidade

A dupla de ataque do Tottenham continua excepcional. Neste sábado, os Spurs venceram o Leeds United, em casa, por 3 a 0. Son, Kane e Alderweireld foram os autores dos gols que garantiram os três pontos para a equipe de José Mourinho.
Aos 29 minutos do primeiro tempo, Harry Kane abriu o placar. Cobrando pênalti, o atacante chegou aos 10 gols no Campeonato Inglês.
Fora da área, Kane também pode ser mortal. Aos 43 minutos, o camisa 10 fez bela jogada e cruzou à meia altura para Son marcar o dele. Foi a 11ª assistência do atacante inglês, que lidera o número no campeonato.
Son também deu a sua assistência. No segundo tempo, logo aos cinco minutos, o coreano cobrou escanteio e Alderweireld subiu para fechar o placar. Com a vitória, o Tottenham chegou aos 29 pontos e termina a rodada na terceira posição, atrás de Liverpool e Manchester United.