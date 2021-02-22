Dupla brasileira sonha em fazer melhor campanha da história em time da Coreia do Sul

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Do outro lado do mundo, existe uma dupla brasileira que vem sendo imprescindível nos últimos anos da jovem equipe coreana Daegu FC. Os atacantes Edgar, ex-São Paulo, Vasco e Porto, e Cesinha, ex-Atlético Mineiro e Bragantino, se consolidam a cada temporada como ídolos de um jovem clube que nasceu em 2002.

+ Veja a tabela da Champions LeagueEm 2016, Cesinha desembarcou na Coreia do Sul. Desde então, virou ‘Messias’, como é carinhosamente chamado pelos torcedores. Na temporada passada, chegou à marca de 40 gols e 40 assistências na K-League, o Campeonato Sul-Coreano, e se tornou o quinto jogador estrangeiro a atingir essa meta no torneio.

O carinho dos torcedores pelo meia-atacante não é à toa. Logo ao chegar, teve participação na subida do time para a elite do futebol coreano. Em 2018, conquistou a Copa da Coreia, primeiro título da história do clube, e ajudou a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia no ano posterior.

- Me sinto muito à vontade em Daegu para desempenhar meu melhor futebol. A temporada passada foi atípica por tudo que vivemos, mas conseguimos fazer uma boa campanha na liga e pude me destacar com gols e bater essa meta pessoal. Neste ano, nosso principal objetivo é ganhar mais um título com essa camisa e poder recompensar todo esse carinho depositado pelos torcedores - comentou Cesinha.

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Junto a Cesinha, o Daegu conta com os gols, presença de área e importância de Edgar. O atacante, campeão brasileiro pelo São Paulo em 2006, chegou em 2018 e foi responsável por gols na semifinal e na final da Copa da Coreia.

Aos 33 anos, o jogador se encontrou no futebol asiático. Depois de boas passagens pelo futebol português e também nos Emirados Árabes, ele está há três temporadas no Daegu FC. No currículo, soma 42 gols em 68 jogos. Na última temporada, mesmo tendo jogado poucos jogos por conta de uma lesão, conseguiu ajudar a equipe a cravar classificação para a Liga dos Campeões da Ásia com gols importantes.

- Dizem que sempre apareço nos momentos que o time está mais precisando. Fico feliz com isso. Queria poder ter ajudado mais na última temporada, mas uma lesão no tendão me tirou de campo por um tempo. Estou me preparando bem para voltar o mais rápido possível e focar nos campeonatos. Acredito que esta temporada será ainda melhor pelo fato de o time estar mais entrosado - finalizou Edgar.