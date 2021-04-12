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Dupla Berguinho e Reinaldo comenta sobre duelo contra o América-MG pela Copa do Brasil

Dupla de meio campistas da equipe se tornou fundamental para que o Ferroviário pense em se classificar na Copa do Brasil...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 15:02
Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário
Após 20 dias sem disputar uma partida oficial, o Ferroviário volta a campo na próxima quarta-feira (14), para enfrentar o América-MG, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Para a partida decisiva, o Ferrão contará com uma dupla jovem, Berguinho e Reinaldo Júnior.- A expectativa é muito grande. Trabalhamos bastante para esse jogo tão importante para o clube. Sabemos da dificuldade que vai ser, se trata de um grande clube do futebol brasileiro, mas temos totais condições de conseguir a classificação - disse Berguinho sobre o trabalho que vem sendo feito no clube.
A última partida oficial do Ferroviário, foi justamente pela Copa do Brasil, contra o Porto Velho-RO. Nessa partida, a dupla Berguinho e Reinaldo Júnior, foi titular e fundamentais para a classificação do clube para a atual fase da copa. Reinaldo destacou o lado positivo e negativo desse período sem jogos.- Tem seu lado positivo e negativo. O lado positivo, é porque estamos mais descansados da sequência de jogos que estávamos tendo. A gente vinha em uma grande sequência. De negativo, a gente perde um pouco de ritmo de jogo, por conta do período sem jogar os 90 minutos. Mas trabalhamos em jogos treino durante a semana, e esperamos chegar bem preparados para a partida.

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