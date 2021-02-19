Duílio avalia 2020 do Corinthians e ainda sonha com Libertadores: 'Aqui a gente não desiste nunca'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Restam apenas dois jogos para o Corinthians encerrar a temporada 2020, mas mesmo assim já dá para fazer um balanço do que foi esse ano esportivo e ele evidentemente não foi bom. É o que diz também o presidente Duílio Monteiro Alves, que admite que o clube desapontou, mas ainda sonha com vaga na Copa Libertadores para poder entrar em 2021 com uma "herança" positiva.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista ao programa "Seleção SporTV", o mandatário corintiano fez a sua avaliação sobre a temporada corintiana, em que ele participou primeiramente como diretor de futebol e depois como presidente, sendo essa última função a que esteve a menor parte do tempo. Para ele, o time deixou a desejar em 2020, mesmo considerando os problemas trazido pela pandemia de coronavírus,

- Eu vejo uma temporada um pouco diferente, pelas questões da pandemia, infelizmente a gente teve um ano complicado em todos os setores, não só no futebol, que muitas vezes é colocado como exemplo de tudo no país, mas ele também atravessa dificuldades. Eu me tornei presidente há mais ou menos 40 dias, mas tive participação na gestão anterior como diretor de futebol, fiquei até agosto/setembro mais ou menos, depois me licenciei para fazer a minha campanha, mas vejo uma temporada que lógico que não foi o que esperávamos, o Corinthians deixou a desejar - comentou.

Ainda que enxergue uma temporada decepcionante, Duílio ainda acredita na classificação do Timão para a Libertadores. O presidente sabe da dificuldade para atingir essa meta com apenas duas rodadas restantes e dependendo de uma combinação de resultados, mas exaltou o clube que não desiste nunca.

- Ainda temos dois jogos, no Corinthians a gente não desiste nunca, existe uma chance, pequena, mas nós temos que continuar lutando, porque ainda podemos chegar na Libertadores - concluiu.