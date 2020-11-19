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futebol

Duelos entre São Paulo e Grêmio já têm datas e mandos definidos

Primeira partida é no Morumbi, no dia 23 de dezembro, e a definição do finalista será no dia 30 de dezembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 00:36

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 00:36

Crédito: Tricolores farão uma das semifinais da Copa do Brasil (Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!
Sem vencer um título oficial há quase oito anos, o São Paulo está a apenas quatro partidas de faturar a inédita taça da Copa do Brasil. Na noite da última quarta, o Tricolor bateu o Flamengo, por 3 a 0, e se garantiu nas semifinais do torneio nacional. Para ser campeã, a equipe do Morumbi precisa passar pelo Grêmio na próxima fase e decide a vaga em Porto Alegre.
O jogo de ida das semifinais será disputado no estádio do Morumbi, no dia 23 de dezembro, dois dias antes do feriado de Natal. Na sequência, exatamente uma semana depois, o Tricolor viaja até o extremo sul do país para encarar o Grêmio em sua arena no dia 30 de dezembro. Os horários ainda não foram definidos pela CBF, mas a tendência é de que sejam transmitidos na TV aberta e, portanto, devem acontecer às 21h30.
A definição dos mandos de campo nas semifinais da Copa do Brasil foi feita há pouco mais de duas semanas, quando a CBF sorteou os confrontos de quartas de final e também o chaveamento da competição até a decisão. Ficou definido que o vencedores dos duelos entre Grêmio x Cuiabá e Ceará x Palmeiras decidiriam a vaga para a final em seus respectivos estádios.
Classificado para as semifinais, o São Paulo do técnico Fernando Diniz embolsou uma premiação de R$ 7 milhões por estar entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Caso avance até a decisão, a equipe do Morumbi garantirá. no mínimo, mais R$ 22 milhões pelo vice-campeonato. Se vencer o torneio mata-mata, o Tricolor fatura R$ 54 milhões.

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