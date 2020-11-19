Duelos entre São Paulo e Grêmio já têm datas e mandos definidos

Crédito: Tricolores farão uma das semifinais da Copa do Brasil (Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!

Sem vencer um título oficial há quase oito anos, o São Paulo está a apenas quatro partidas de faturar a inédita taça da Copa do Brasil. Na noite da última quarta, o Tricolor bateu o Flamengo, por 3 a 0, e se garantiu nas semifinais do torneio nacional. Para ser campeã, a equipe do Morumbi precisa passar pelo Grêmio na próxima fase e decide a vaga em Porto Alegre.

O jogo de ida das semifinais será disputado no estádio do Morumbi, no dia 23 de dezembro, dois dias antes do feriado de Natal. Na sequência, exatamente uma semana depois, o Tricolor viaja até o extremo sul do país para encarar o Grêmio em sua arena no dia 30 de dezembro. Os horários ainda não foram definidos pela CBF, mas a tendência é de que sejam transmitidos na TV aberta e, portanto, devem acontecer às 21h30.

A definição dos mandos de campo nas semifinais da Copa do Brasil foi feita há pouco mais de duas semanas, quando a CBF sorteou os confrontos de quartas de final e também o chaveamento da competição até a decisão. Ficou definido que o vencedores dos duelos entre Grêmio x Cuiabá e Ceará x Palmeiras decidiriam a vaga para a final em seus respectivos estádios.