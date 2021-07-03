Duelos definidos! Veja os confrontos das semifinais da Eurocopa

A Eurocopa teve, com o fim das quartas de final neste sábado, todos os seus duelos de semifinal definidos. Os jogos da penúltima fase do mata-mata da competição ocorrerão na terça-feira, dia 6 de julho, e na quarta-feira, dia 7 de julho.
Veja o mata-mata da Eurocopa6 DE JULHO - TERÇA-FEIRAItália x Espanha - 16h (de Brasília), em Londres (ING)
7 DE JULHO - QUARTA-FEIRAInglaterra x Dinamarca - 16h (de Brasília), em Londres (ING)
A final da competição será disputada no Wembley, também na cidade de Londres, às 16h (de Brasília), do próximo domingo, dia 11 de julho.