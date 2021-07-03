Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Duelos definidos! Veja os confrontos das semifinais da Eurocopa

Com o encerramento das partidas de sábado, os quatro semifinalistas da Eurocopa já foram definidos...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 17:50
Crédito: AFP
A Eurocopa teve, com o fim das quartas de final neste sábado, todos os seus duelos de semifinal definidos. Os jogos da penúltima fase do mata-mata da competição ocorrerão na terça-feira, dia 6 de julho, e na quarta-feira, dia 7 de julho.
Veja o mata-mata da Eurocopa6 DE JULHO - TERÇA-FEIRAItália x Espanha - 16h (de Brasília), em Londres (ING)
7 DE JULHO - QUARTA-FEIRAInglaterra x Dinamarca - 16h (de Brasília), em Londres (ING)
A final da competição será disputada no Wembley, também na cidade de Londres, às 16h (de Brasília), do próximo domingo, dia 11 de julho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha
Maratona de Vitória
Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos
Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados