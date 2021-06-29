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Duelos definidos! Veja os confrontos das quartas de final da Eurocopa

Após o encerramento dos confrontos das oitavas de final, duelos das quartas de final da Euro foram definidos...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:37
Crédito: AFP
A fase de oitavas de final da Eurocopa teve o seu fim nesta terça-feira e, com isso, os duelos das quartas de final já foram definidos. Os quatro jogos da fase seguinte da competição ocorrerão na sexta-feira, 2 de julho, e no sábado, 3 de julho.
Veja o mata-mata da Eurocopa2 DE JULHO - SEXTA-FEIRASuíça x Espanha - 13h (de Brasília), na Gazprom Arena, em São Petesburgo (RUS)​Bélgica x Itália - 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE)
3 DE JULHO - SÁBADORepública Tcheca x Dinamarca - 13h (de Brasília), no Olympic Stadium, em Baku (AZE)Ucrânia x Inglaterra - 16h (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma (ITA)

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