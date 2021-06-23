Duelos definidos! Veja os confrontos das oitavas de final da Eurocopa

A Eurocopa teve, com o fim da fase de grupos nesta quarta-feira, todos os seus duelos de oitavas de final definidos. Os jogos da primeira fase do mata-mata da competição terão início neste sábado, dia 26 de junho, e terminam na terça-feira, dia 29 de junho.
Veja a tabela da Eurocopa26 DE JUNHOPaís de Gales x Dinamarca - 13h (de Brasília), em Amsterdam (HOL)Itália x Áustria - 16h (de Brasília), em Londres (ING)
27 DE JUNHOHolanda x República Tcheca - 13h (de Brasília), em Budapeste (HUN)Bélgica x Portugal - 16h (de Brasília), em Sevilla (ESP)
28 DE JUNHOCroácia x Espanha - 13h (de Brasília), em Copenhagen (DIN)França x Suíça - 16h (de Brasília), em Bucareste (ROM)
29 DE JUNHOInglaterra x Alemanha - 13h (de Brasília), em Londres (ING)Suécia x Ucrânia - 16h (de Brasília), em Glasgow (ESC)