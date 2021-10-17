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Duelo entre Newcastle e Tottenham é interrompido após torcedor passar mal na arquibancada

Aos 40 minutos do primeiro tempo, lateral do Tottenham observou situação na arquibancada do St. James' Park e pediu paralisação ao árbitro. Torcedor passa bem...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 13:49

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 13:49

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O clima de apreensão tomou conta do St. James' Park, estádio do Newcastle, neste domingo. Durante o duelo dos Magpies com o Tottenham, pelo Campeonato Inglês, o lateral-esquerdo Reguilón, dos Spurs, paralisou a partida por volta dos 40 minutos do primeiro tempo para que um torcedor recebesse atendimento médico após passar mal na arquibancada.Com escanteio a favor do time de Londres, o ala espanhol fez sinal ao árbitro Andre Mariner e pediu o auxílio dos médicos, que rapidamente entraram com desfibrilador e se dirigiram à tribuna do estádio. O jogo ficou interrompido por cerca de vinte minutos até que fosse retomado. No momento, os Spurs venciam por 2 a 1.
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