Duelo do Atlético-MG diante do Patrocinense tem ingresso caro, variando de R$ 44 a R$ 548

O torcedor do Atlético-MG terá "preços salgados" para ver o time no Mineirão, neste domingo, 6 de fevereiro, contra o Patrocinense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O clube alvinegro anunciou os valores do ingresso para o duelo das 11h (de Brasília). As entradas vão variar entre R$ 44,93 e R$ 548,08.

As vendas começaram na sexta-feira, 4, com priordade para os sócios das categorias GNV preto e Forte e Vingador. Os torcedores que adquiriram os ingressos para toda a temporada, a "season tickets", tinha de confirmar presença até as 11h para confirmar presença. Cada sócio poderá comprar apenas um ingresso, mas se houver sobre, haverá nova liberação, com 50% de desconto, também seguindo a prioridade de compra para cada categoria de sócio-torcedor.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais acertaram a liberação da presença das crianças menores de 12 anos, que não estavam presentes nas rodadas anteriores do campeonato por conta do avanço da Covid-19 nessa faixa etária. Todavia, para ia aos estádios. s precisam apresentar teste negativo de Covid-19 para entrar no Mineirão.

Para maiores de 12 anos, será obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação por meio do Certificado Nacional de Imunização, comprovando a completa imunização contra a covid-19 ou resultado negativo de exame RT-PCR/Teste Rápido de Antígeno realizados até 72 horas antes do jogo.No jogo deste domingo, o Galo informou que os setores Vermelho Superior, Roxo Superior e Amarelo Superior não serão abertos. Confira os valores:

Preços por setorLaranja Superior / Laranja Inferior / Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 44,93GNV Prata: R$ 57,77GNV Branco / GNV Clubes: R$ 64,18Ingresso Adicional: R$ 64,18Não sócios: R$ 128,37Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 63,87GNV Prata: R$ 82,12GNV Branco / GNV Clubes: R$ 91,24Ingresso Adicional: R$ 91,24Não sócios: R$ 182,48Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 191,83GNV Prata: R$ 246,64GNV Branco / GNV Clubes: R$ 274,04Ingresso Adicional: R$ 274,04Não sócios: R$ 548,08