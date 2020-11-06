futebol

Duelo de opostos: Everton, em grande fase, recebe o inconstante Manchester United

Time de Carlo Ancelotti é uma das sensações do início da Premier League, enquanto a equipe comandada por Solskjaer ainda não conseguiu encantar...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:46

Crédito: OLI SCARFF / AFP
A rodada deste sábado da Premier League será marcada por um duelo de opostos. Em casa e vivendo uma grande fase, o Everton recebe o Manchester United, que precisa vencer para afastar a crise. A partida ocorre às 9h30 (horário de Brasília).FALA, PROFESSOR- É uma grande oportunidade para esquecer nossas duas derrotas e permanecer na parte de cima da tabela. Vai ser difícil porque sabemos que o Manchester United é uma equipa forte, com experiência e muita qualidade. Temos que aceitar que depois que eles perderam os últimos dois jogos, vamos enfrentar uma equipe com uma motivação muito forte - disse Ancelotti.
VOLTAS IMPORTANTESJames Rodríguez, um dos líderes da equipe no início da temporada, está de volta e deve estar em campo amanhã. Além dele, Holgate e Coleman também podem atuar. Do lado do Manchester United, Alex Telles se recuperou de Covid-19 e está apto para a partida.
CRISE FORTEApós perder para o Istanbul Basaksehir, o Manchester United agravou a crise vivida. Na Premier League, o clube ocupa a 15ª colocação e fez apenas sete pontos em seis partidas disputadas. Solskjaer está ameaçado no cargo e o duelo contra o Everton pode ser decisivo.

