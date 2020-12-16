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Duelo brasileiro na Libertadores, Premier League e muito mais; Veja onde assistir aos jogos desta quarta

Quarta-feira está recheada de grandes jogos e decisões, desde Santos e Grêmio pela Libertadores, Barcelona em campo, e até clássico pela Premier League; Confira...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 03:00
Crédito: Santos recebe o Grêmio pela Libertadores - DIEGO VARA / POOL / AFP
Esta quarta-feira será um ótimo dia para os amantes de bom futebol, com grandes jogos rolando durante todo o dia ao redor do mundo.  A bola começa a rolar cedo no Italiano. Às 14h30, a Juventus encara a Atalanta, em casa, buscando encostar no líder Milan. Por sua vez, o Rubro-Negro tenta manter a boa fase fora de casa, diante do Genoa. As partidas terão transmissão do 'EI Plus'. 
Pelo Espanhol, às 17h, o Barcelona recebe o Real Sociedad, com transmissão da 'Fox Sports'. A Libertadores também é destaque, com o duelo brasileiro entre Santos e Grêmio, às 19h15, também com transmissão da 'Fox'. Além disso, a quarta ainda conta com o campeonato Alemão, Francês, Premier League e Sul-Americana. Confira onde assistir aos principais jogos de quarta-feira.  
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ALEMÃOBayern x Wolfsburg - 16h30​Transmissão: One Football App
Hoffenheim x RB Leipzig - 16h30​Transmissão: One Football App
ESPANHOLBarcelona x Real Sociedad - 17h ​Transmissão: Fox Sports
INGLÊSLiverpool x Tottenham - 17hTransmissão: ESPN Brasil
Arsenal x Southampton - 15hTransmissão: DAZN
ITALIANOJuventus x Atalanta - 14h30Transmissão: EI Plus
Genoa x Milan - 16h45Transmissão: EI Plus
Inter x Napoli - 16h45Transmissão: SPORTV
FRANCÊSPSG x Lorient - 17hTransmissão: OneFootball
LIBERTADORESRacing x Boca Juniors - 21h30Transmissão: Conmebol TV
Santos x Grêmio - 19h15 Transmissão: Fox Sports
SUL-AMERICANADefensa y Justicia x Bahia  - 19h15 Transmissão: Conmebol TV
BRASILEIRÃO São Paulo X Atlético-MG - 21H30 Transmissão: Premiere e TV Globo (Menos RJ e Goiás) 
Atlético-GO X Fluminense - 21h30Transmissão: Premiere e TV Globo (Somente RJ e Goiás) 
SÉRIE BBrasil de Pelotas x Botafogo -16h30 Transmissão: SporTV e Premiere
Chapecoense x Náutico -19h15 Transmissão: SporTV e Premiere
Guarani x Confiança - 19h15 Transmissão: SporTV e Premiere

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