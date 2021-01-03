Dudu volta a marcar belo gol em nova vitória do Al Duhail

Crédito: Divulgação/Al Duhail

Como já tem se tornado rotina, o meia-atacante Dudu deu novo show em campo e voltou a ser o grande nome de mais uma vitória do Al Duhail no Campeonato Catari. Neste domingo (3), o camisa 77 marcou o único gol do triunfo sobre o Umm Salal, fora de casa, pela 12ª rodada da competição nacional, e chegou à incrível marca de quatro tentos e sete assistências somente nos últimos seis jogos.

Ao todo, o ex-palmeirense, principal contratação do Al Duhail para a temporada, já soma oito bolas na rede e oito passes decisivos em 19 partidas oficiais, o que representa quase uma participação direta em gol por confronto (0,84).As grandes atuações do ex-jogador do Palmeiras, aliás, vêm sendo decisivas para o salto na tabela de classificação do Al Duhail. Com cinco vitórias nos últimos seis duelos, o time do técnico Sabri Lamouchi já ocupa a vice-liderança na tabela de classificação, com 24 pontos. O Al-Sadd é o líder, com 32.

Após o duelo, Dudu comentou o grande momento individual e coletivo da equipe. “Estou muito contente pelo grande momento que estou vivendo e ainda mais feliz por estar conseguindo ajudar o time a sair com as vitórias, seja marcando gols, como foi hoje, ou dando passe para os meus companheiros”, afirmou Dudu.

- Estamos vivendo um grande momento e vamos seguir trabalhando para manter essa evolução e brigar pelo título que é o nosso grande objetivo - acrescentou o jogador, que chegou ao Catar em julho do ano passado, por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período.