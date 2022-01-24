Dudu Vieira vai para a disputa do seu sexto Paulistão com o Santo André

Há menos de uma semana da estreia no Paulistão 2022, a equipe do Santo André se prepara para o confronto contra o Botafogo-SP, válido pela primeira rodada do estadual. Para o volante Dudu Vieira, a competição não será uma novidade. O volante de 27 anos disputará seu sexto estadual na carreira.- A expectativa para o Paulistão é a melhor possível. Sabemos da dificuldade que é jogar esse campeonato e ao mesmo tempo a responsabilidade. É um torneio muito difícil. Se Deus quiser iremos fazer uma grande campanha e conquistar todos os objetivos do clube, que também são os nossos.

Dudu retorna de empréstimo ao Santo André após um empréstimo para o Criciúma, time pelo qual realizou 28 partidas em 2021. O jogador foi fundamental na campanha do time na Série C, que garantiu o acesso do Tigre para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022.

Cria da base do Ramalhão, chegou ao clube em 2013. Desde então o atleta teve diversas renovações contratuais e no segundo semestre das temporadas anteriores é emprestado para outros clubes. O jogador também acumula passagens por Figueirense, São Bento e Vitória.- Para mim 2021 foi um ano muito especial por ter ajudado o Criciúma a conquistar o objetivo que foi o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com certeza foi uma temporada de muito aprendizado, apesar de ter sido também um período complicado por ainda estarmos vivendo essa situação de pandemia. Mas pude evoluir muito como atleta. Amadureci bastante e espero fazer um grande campeonato estadual esse ano também para dar sequência a esse momento - contou o jogador.