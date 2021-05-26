Dudu vibra com primeiro gol pelo Machida Zelvia e crê em briga pelo acesso na J2-League

Crédito: Divulgação / Machida Zelvia

Recém-chegado ao Machida Zelvida (JAP), Dudu fez apenas seis partidas pelo novo clube. Apesar de ainda não ter atuado o tempo inteiro em nenhuma delas, já foi titular no último duelo, diante do JEF United (JAP) e marcou seu primeiro gol com a camisa do Machida. Dudu foi contratado em janeiro após bela temporada pelo Ventforet Kofu (JAP). Passou as férias no Brasil e quando retornou ao Japão, teve que encarar o isolamento e a quarentena obrigatória no país. O que aumentou ainda mais a sua ansiedade em vestir logo a camisa do Machida e entrar em campo.- É uma sensação maravilhosa. Já estava ansioso por esse momento. Espero que tenha sido o primeiro de muitos com essa camisa. Estamos crescendo na J-League 2 e acredito que conseguiremos melhores resultados nas próximas rodadas - disse Dudu.

O Machida Zelvia está na sexta colocação da J-League 2 atualmente. Como apenas dois sobem para a elite do futebol japonês, Dudu acredita que o elenco do Machida tem potencial para buscar o acesso e que é muito importante estar sempre no pelotão de cima da tabela.

- Faltam muitos jogos ainda. É claro que se manter no pelotão da frente nos motiva ainda mais para buscar o acesso. Tem muito campeonato para rolar e acredito que nosso grupo tem qualidade suficiente para alcançar esse objetivo - conta o brasileiro. No Japão desde 2016, Dudu já está totalmente adaptado ao país. Ele conta que a chegada ao novo clube foi bem tranquila, já que conhece a maioria dos novos companheiros, por terem sido adversários e domina o idioma: