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Dudu vibra com primeiro gol pelo Machida Zelvia e crê em briga pelo acesso na J2-League

Jogador brasileiro do Machida Zelvida, do Japão, foi titular no duelo contra a equipe do JEF United...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 21:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 21:25
Crédito: Divulgação / Machida Zelvia
Recém-chegado ao Machida Zelvida (JAP), Dudu fez apenas seis partidas pelo novo clube. Apesar de ainda não ter atuado o tempo inteiro em nenhuma delas, já foi titular no último duelo, diante do JEF United (JAP) e marcou seu primeiro gol com a camisa do Machida. Dudu foi contratado em janeiro após bela temporada pelo Ventforet Kofu (JAP). Passou as férias no Brasil e quando retornou ao Japão, teve que encarar o isolamento e a quarentena obrigatória no país. O que aumentou ainda mais a sua ansiedade em vestir logo a camisa do Machida e entrar em campo.- É uma sensação maravilhosa. Já estava ansioso por esse momento. Espero que tenha sido o primeiro de muitos com essa camisa. Estamos crescendo na J-League 2 e acredito que conseguiremos melhores resultados nas próximas rodadas - disse Dudu.
O Machida Zelvia está na sexta colocação da J-League 2 atualmente. Como apenas dois sobem para a elite do futebol japonês, Dudu acredita que o elenco do Machida tem potencial para buscar o acesso e que é muito importante estar sempre no pelotão de cima da tabela.
- Faltam muitos jogos ainda. É claro que se manter no pelotão da frente nos motiva ainda mais para buscar o acesso. Tem muito campeonato para rolar e acredito que nosso grupo tem qualidade suficiente para alcançar esse objetivo - conta o brasileiro. No Japão desde 2016, Dudu já está totalmente adaptado ao país. Ele conta que a chegada ao novo clube foi bem tranquila, já que conhece a maioria dos novos companheiros, por terem sido adversários e domina o idioma:
- Recepção e adaptação foi ótima. Já conhecia a maioria dos jogadores e o treinador por enfrentá-los em equipes rivais. Consigo me comunicar bem em japonês, então isso é fundamental para ter boa relação.

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