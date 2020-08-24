Dudu marca pelo segundo jogo seguido e comemora fase no Japão

O atacante Dudu vive boa fase no futebol japonês. Dono da camisa 10 do Ventforet Kofu, o brasileiro marcou um gol no domingo, no revés por 3 a 1 diante do Montedio Yamagata, sendo o seu segundo tento consecutivo na segunda divisão nacional. Ex-jogador do Figueirense, o atleta também balançou as redes na última quarta-feira.- Voltei a marcar gol em cobrança de falta e estou muito contente. Individualmente falando é um momento bom e pretendo aproveitar ainda mais essa fase. Espero continuar fazendo gols para ajudar ainda mais minha equipe a conquistar as vitórias. Infelizmente tropeçamos, mas estamos focados para trabalhar forte nessa semana e conquistar os três pontos na próxima partida - disse Dudu.