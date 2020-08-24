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futebol

Dudu marca pelo segundo jogo seguido e comemora fase no Japão

O atacante brasileiro tem cinco gols pelo Ventforet Kofu neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:36

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:36

Crédito: Divulgação / Ventforet Kofu
O atacante Dudu vive boa fase no futebol japonês. Dono da camisa 10 do Ventforet Kofu, o brasileiro marcou um gol no domingo, no revés por 3 a 1 diante do Montedio Yamagata, sendo o seu segundo tento consecutivo na segunda divisão nacional. Ex-jogador do Figueirense, o atleta também balançou as redes na última quarta-feira.- Voltei a marcar gol em cobrança de falta e estou muito contente. Individualmente falando é um momento bom e pretendo aproveitar ainda mais essa fase. Espero continuar fazendo gols para ajudar ainda mais minha equipe a conquistar as vitórias. Infelizmente tropeçamos, mas estamos focados para trabalhar forte nessa semana e conquistar os três pontos na próxima partida - disse Dudu.
O jogador marcou cinco gols em 10 jogos disputados na J-League 2. Com um tento a cada 130 minutos, o atacante é um dos destaques da competição. A sua equipe está na sexta colocação, com 22 pontos em 14 jogos. O Ventforet Kofu volta a campo no próximo domingo (30) diante do Tochigi SC.
No futebol brasileiro, Dudu defendeu, além do Figueirense, Red Bull Bragantino, Linense e Mogi Mirim.

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