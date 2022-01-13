Dudu e Marcos Silva comemoram classificação do Audax para a segunda fase da Copinha

A primeira fase da Copinha terminou na última terça-feira, e os confrontos para a segunda parte do campeonato foram definidos. Líder do Grupo 23, o Audax, que chegou à semifinal do Paulista Sub-20, inicia nesta quinta-feira a série de confrontos decisivos. O primeiro desafio é contra o SKA Brasil, às 18h.

Camisa 10 e o destaque do ataque do clube, Dudu comemorou a classificação na liderança. O adversário foi o segundo colocado do Grupo 24.

- O grupo todo está de parabéns pela grande primeira fase. Nosso primeiro objetivo era classificar na liderança e chegar forte para os próximos jogos da Copinha. Acredito que o time está evoluindo jogo após jogo e isso é super importante numa competição de partidas decisivas. Agora é se preparar e trabalhar em busca dos nossos resultados - disse o atacante

O meia Marcos Silva falou sobre a expectativa para a partida decisiva pela Copinha.

- Esses são os jogos que precisamos entrar ligados e atentos os 90 minutos. Partidas mata-mata são decididas nos detalhes. Temos um grupo muito forte e pronto para disputar pelos lugares mais altos da competição. Vamos juntos e unidos buscar mais uma classificação - disse Marquinhos.