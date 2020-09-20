Dudu, do Figueirense, celebra gol em estreia que deu vitória ao Furacão

Crédito: Fernando Moreno

Autor do gol da vitória do Figueirense sobre o América-MG no último sábado, o meia Dudu comemorou a estreia com o pé direito com a camisa do clube alvinegro. Revelado pelo Vasco, o jovem de 21 anos entrou no segundo tempo da partida e fez o gol salvador do jogo.

- Esperei muito tempo por esse momento, batalhei e treinei demais, nunca desisti. O Figueirense abriu as portas pra mim e só quero retribuir. Fico muito feliz de ter entrado e ajudado a equipe. Temos um grupo muito bom e determinado, que merece coisas melhores. Juntos, vamos buscar a reação. Estamos trabalhando forte pra isso - disse Dudu.

O jovem foi emprestado pelo Cruz-Maltino ao Paraná Clube no início do ano, mas não recebeu muitas oportunidades na equipe de Curitiba. Repassado ao Figueira, o atleta comentou sobre o clube anterior e sobre a nova chance no Furacão.