Dudu, do Figueirense, celebra gol em estreia que deu vitória ao Furacão

Autor do gol da vitória do Figueirense sobre o América-MG no último sábado, o meia Dudu comemorou a estreia com o pé direito com a camisa do clube alvinegro. Revelado pelo Vasco, o jovem de 21 anos entrou no segundo tempo da partida e fez o gol salvador do jogo.
- Esperei muito tempo por esse momento, batalhei e treinei demais, nunca desisti. O Figueirense abriu as portas pra mim e só quero retribuir. Fico muito feliz de ter entrado e ajudado a equipe. Temos um grupo muito bom e determinado, que merece coisas melhores. Juntos, vamos buscar a reação. Estamos trabalhando forte pra isso - disse Dudu.
O jovem foi emprestado pelo Cruz-Maltino ao Paraná Clube no início do ano, mas não recebeu muitas oportunidades na equipe de Curitiba. Repassado ao Figueira, o atleta comentou sobre o clube anterior e sobre a nova chance no Furacão.
- Infelizmente, tive poucas chances no Paraná, um clube pelo qual tenho muito carinho. Nunca faltaram dedicação e empenho da minha parte, mas não aconteceu. São obstáculos que a vida nos impõe e temos que saber superar, mas sempre acreditei em mim e tive o apoio da minha família e dos meus amigos. Quero viver o momento e ser feliz com o Figueirense - concluiu.