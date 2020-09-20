Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dudu, do Figueirense, celebra gol em estreia que deu vitória ao Furacão

Cria do Vasco, meia de 21 anos entrou no segundo tempo contra o América-MG e marcou o gol da vitória. Time de Santa Catarina saiu do Z-4 com o resultado...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 18:00
Crédito: Fernando Moreno
Autor do gol da vitória do Figueirense sobre o América-MG no último sábado, o meia Dudu comemorou a estreia com o pé direito com a camisa do clube alvinegro. Revelado pelo Vasco, o jovem de 21 anos entrou no segundo tempo da partida e fez o gol salvador do jogo.
- Esperei muito tempo por esse momento, batalhei e treinei demais, nunca desisti. O Figueirense abriu as portas pra mim e só quero retribuir. Fico muito feliz de ter entrado e ajudado a equipe. Temos um grupo muito bom e determinado, que merece coisas melhores. Juntos, vamos buscar a reação. Estamos trabalhando forte pra isso - disse Dudu.
O jovem foi emprestado pelo Cruz-Maltino ao Paraná Clube no início do ano, mas não recebeu muitas oportunidades na equipe de Curitiba. Repassado ao Figueira, o atleta comentou sobre o clube anterior e sobre a nova chance no Furacão.
- Infelizmente, tive poucas chances no Paraná, um clube pelo qual tenho muito carinho. Nunca faltaram dedicação e empenho da minha parte, mas não aconteceu. São obstáculos que a vida nos impõe e temos que saber superar, mas sempre acreditei em mim e tive o apoio da minha família e dos meus amigos. Quero viver o momento e ser feliz com o Figueirense - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados