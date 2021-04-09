Dudu, do Al Duhail, marca duas vezes e termina Liga do Qatar na vice-artilharia, com 14 gols

Destaque do Al Duhail desde que chegou ao clube, no ano passado, o meia-atacante Dudu encerrou sua participação na Liga do Qatar 2020/21. Nesta sexta-feira, o ex-jogador do Palmeiras balançou as redes duas vezes, na goleada de 4 a 0 sobre o Al-Ahli Doha. Michael Olunga foi o responsável pelos outros dois gols da equipe, que terminou a competição nacional em segundo lugar, com 47 pontos.
> Veja os grupos das Eliminatórias Ásia para a Copa do Mundo de 2022Após os dois gols feitos na partida, Dudu alcançou a marca de 14 tentos na competição e, com isso, encerrou a Liga do Qatar como vice-artilheiro, atrás apenas do argelino Baghdad Bounedjah, do Al-Sadd, com 22 bolas na rede. Além disso, ao lado do espanhol Santi Cazorla, ex-jogador do Arsenal e atualmente no Al-Sadd, o camisa 77 foi o maior garçom do campeonato: foram 11 assistências distribuídas.
Assim, ao todo, Dudu teve 25 participações diretas em 22 partidas pela Liga do Catar, uma média superior a uma por duelo (1,13). Em seu primeiro ano no Palmeiras - 2015 -, por exemplo, o jogador terminou o Brasileirão com 17 participações diretas em gols em 28 jogos - 10 gols e sete assistências.
Embora não tenha saído com o título da Liga, Dudu avaliou sua temporada como 'positiva' e, também, alertou para o foco que vai manter até começarem os jogos da Liga dos Campeões da Ásia, já na próxima semana.
- Na minha visão, o saldo dessa minha primeira temporada na Liga do Catar foi positivo. Claro que queria ter saído com o título, mas nosso time fez uma grande campanha e ficamos com o vice-campeonato. Em termos individuais, também estou satisfeito por ter ajudado o clube com gols e assistências. Mostra que o meu esforço está valendo a pena.
- O Campeonato Qatari terminou, mas, na próxima semana, já começam os jogos da Liga dos Campeões aqui da Ásia e vou seguir me dedicando ao máximo para ajudar o Al Duhail a ir o mais longe possível na competição - completou o atleta.No Grupo C do torneio continental, o Al Duhail estreia na próxima quinta-feira, dia 15 de abril, em casa, contra o Al Shorta Baghdad (IRQ). Al Ahli Jeddah (SAU), e Esteghlal FC Tahra (IRA), completam a chave.
Dudu chegou ao Catar em julho de 2020, por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período. Desde então, já marcou 15 gols e deu 17 assistências em 35 jogos oficiais.
Números gerais de Dudu pela Liga do Catar22 jogos (todos como titular)14 gols11 assistências25 participações diretas em gol (1,13 por jogo)
Números gerais de Dudu pelo Al Duhail35 jogos (34 como titular)15 gols17 assistências32 participações diretas em gol (0,91 por jogo)