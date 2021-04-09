Dudu, do Al Duhail, marca duas vezes e termina Liga do Qatar na vice-artilharia, com 14 gols

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Destaque do Al Duhail desde que chegou ao clube, no ano passado, o meia-atacante Dudu encerrou sua participação na Liga do Qatar 2020/21. Nesta sexta-feira, o ex-jogador do Palmeiras balançou as redes duas vezes, na goleada de 4 a 0 sobre o Al-Ahli Doha. Michael Olunga foi o responsável pelos outros dois gols da equipe, que terminou a competição nacional em segundo lugar, com 47 pontos.

> Veja os grupos das Eliminatórias Ásia para a Copa do Mundo de 2022Após os dois gols feitos na partida, Dudu alcançou a marca de 14 tentos na competição e, com isso, encerrou a Liga do Qatar como vice-artilheiro, atrás apenas do argelino Baghdad Bounedjah, do Al-Sadd, com 22 bolas na rede. Além disso, ao lado do espanhol Santi Cazorla, ex-jogador do Arsenal e atualmente no Al-Sadd, o camisa 77 foi o maior garçom do campeonato: foram 11 assistências distribuídas.

Assim, ao todo, Dudu teve 25 participações diretas em 22 partidas pela Liga do Catar, uma média superior a uma por duelo (1,13). Em seu primeiro ano no Palmeiras - 2015 -, por exemplo, o jogador terminou o Brasileirão com 17 participações diretas em gols em 28 jogos - 10 gols e sete assistências.

Embora não tenha saído com o título da Liga, Dudu avaliou sua temporada como 'positiva' e, também, alertou para o foco que vai manter até começarem os jogos da Liga dos Campeões da Ásia, já na próxima semana.

- Na minha visão, o saldo dessa minha primeira temporada na Liga do Catar foi positivo. Claro que queria ter saído com o título, mas nosso time fez uma grande campanha e ficamos com o vice-campeonato. Em termos individuais, também estou satisfeito por ter ajudado o clube com gols e assistências. Mostra que o meu esforço está valendo a pena.

- O Campeonato Qatari terminou, mas, na próxima semana, já começam os jogos da Liga dos Campeões aqui da Ásia e vou seguir me dedicando ao máximo para ajudar o Al Duhail a ir o mais longe possível na competição - completou o atleta.No Grupo C do torneio continental, o Al Duhail estreia na próxima quinta-feira, dia 15 de abril, em casa, contra o Al Shorta Baghdad (IRQ). Al Ahli Jeddah (SAU), e Esteghlal FC Tahra (IRA), completam a chave.

Dudu chegou ao Catar em julho de 2020, por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período. Desde então, já marcou 15 gols e deu 17 assistências em 35 jogos oficiais.

Números gerais de Dudu pela Liga do Catar22 jogos (todos como titular)14 gols11 assistências25 participações diretas em gol (1,13 por jogo)