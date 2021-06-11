Dudu destaca força do elenco do Criciúma em classificação rumo as oitavas da Copa do Brasil

Na última quarta-feira (09), o Criciúma venceu o América-MG nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. A equipe comandada por Paulo Baier conseguiu dois empates e agora espera o sorteio para definir o seu próximo adversário na competição nacional. O meia Dudu, um dos destaques da equipe, falou sobre a importância da classificação e exaltou o elenco.- Foi uma classificação muito importante para todos nós. O nosso grupo é muito merecedor dessa classificação e desse momento que estamos vivendo. Foram dois jogos muito difíceis, a equipe do América é muito qualificada, mas conseguimos sair com a classificação e isso é o mais importante - comentou.