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Dudu destaca força do elenco do Criciúma em classificação rumo as oitavas da Copa do Brasil

Meia do Tigre exaltou a determinação dos companheiros em jogo decisivo...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 15:38

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:38

Crédito: Celso da Luz/www.criciuma.com.br
Na última quarta-feira (09), o Criciúma venceu o América-MG nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. A equipe comandada por Paulo Baier conseguiu dois empates e agora espera o sorteio para definir o seu próximo adversário na competição nacional. O meia Dudu, um dos destaques da equipe, falou sobre a importância da classificação e exaltou o elenco.- Foi uma classificação muito importante para todos nós. O nosso grupo é muito merecedor dessa classificação e desse momento que estamos vivendo. Foram dois jogos muito difíceis, a equipe do América é muito qualificada, mas conseguimos sair com a classificação e isso é o mais importante - comentou.
Além da Copa do Brasil, o Criciúma vem em boa fase no Campeonato Brasileiro Série C, ocupando a quarta colocação do grupo B. Dudu destacou a relevância da classificação para a sequência da temporada e exaltou a confiança do time.- Essa classificação é muito importante para o time. Além de nos dar a oportunidade de seguir na competição, ela nos traz uma confiança muito grande para a sequência da temporada. Sabemos que iremos enfrentar adversários duros, equipes qualificadas, mas que também temos um grupo muito forte e podemos brigar por grandes coisas - finalizou o meia do Tigre.

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