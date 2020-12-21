Dudu comemora marca individual e analisa temporada de 2020 no Japão

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A temporada de 2020 foi diferente no mundo inteiro. A pandemia fez com que o futebol parasse por meses e isso acabou apertando o calendário das principais ligas do planeta. No Japão não foi diferente, mas um brasileiro conseguiu um grande destaque por lá. Dudu, camisa 10 do Ventforet Kofu (JAP), foi um dos grandes destaques da J-League 2 na boa campanha da equipe. Foram 27 jogos e dez gols marcados, além de uma assistência.- Esse ano eu tive a minha melhor marca de gols em uma temporada na J-League, igualando 2018 quando marquei 10 gols pelo Avispa Fukuoka, mas foram menos jogos. Fico feliz pela média ser melhor e individualmente falando estou satisfeito com meu desempenho e espero continuar ajudando com muitos gols - disse o jogador.

A temporada só não foi perfeita para o jogador por conta da campanha do Ventforet Kofu na J-League 2. A equipe terminou a competição entre os quatro primeiros na tabela, mas não obteve o acesso. Destaque do time em 2020, Dudu comemorou o desempenho individual apesar dos momentos de incerteza na temporada, como a parada por conta da pandemia e uma lesão no tornozelo, mas lamentou não ter atingido o objetivo coletivo principal.