Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dudu comemora marca individual e analisa temporada de 2020 no Japão

Brasileiro teve a maior média de gols da carreira e se diz satisfeito com o desempenho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 13:28

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:28

Crédito: Divulgação
A temporada de 2020 foi diferente no mundo inteiro. A pandemia fez com que o futebol parasse por meses e isso acabou apertando o calendário das principais ligas do planeta. No Japão não foi diferente, mas um brasileiro conseguiu um grande destaque por lá. Dudu, camisa 10 do Ventforet Kofu (JAP), foi um dos grandes destaques da J-League 2 na boa campanha da equipe. Foram 27 jogos e dez gols marcados, além de uma assistência.- Esse ano eu tive a minha melhor marca de gols em uma temporada na J-League, igualando 2018 quando marquei 10 gols pelo Avispa Fukuoka, mas foram menos jogos. Fico feliz pela média ser melhor e individualmente falando estou satisfeito com meu desempenho e espero continuar ajudando com muitos gols - disse o jogador.
A temporada só não foi perfeita para o jogador por conta da campanha do Ventforet Kofu na J-League 2. A equipe terminou a competição entre os quatro primeiros na tabela, mas não obteve o acesso. Destaque do time em 2020, Dudu comemorou o desempenho individual apesar dos momentos de incerteza na temporada, como a parada por conta da pandemia e uma lesão no tornozelo, mas lamentou não ter atingido o objetivo coletivo principal.
- Após a parada da pandemia, retomando o futebol japonês, tivemos um pouco de dificuldade no reinício e demoramos a embalar, mas quando conseguimos uma sequência boa de vitórias e um bom momento individual, veio minha lesão no tornozelo, mas voltei muito bem e reencontrando as boas atuações e gols. Pecamos novamente nos jogos contra os times de baixo da tabela. Fomos um time que perdeu pouco e teve vitórias importantes no confronto direto, mas empatamos e deixamos de pontuar na hora que não podíamos. Ficamos entre os cinco primeiros praticamente o campeonato todo e deixamos de ter chance apenas há quatro rodadas do fim. Foi um desperdício para um elenco tão qualificado como o nosso. Isso motiva para o próximo ano e nos dá esperança de subir para a J-League em 2021 - analisou o camisa 10

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados