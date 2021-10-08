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Dudinha avalia campanha do São Paulo no Brasileirão Feminino Sub-18 e projeta final contra o Corinthians

Meio campista do Tricolor comentou sobre a vitória por 3 a 0 no jogo da ida, mas ressaltou que a equipe não pode entrar em campo pensando que disputa está ganha...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 17:49
Crédito: Mauro Horita/CBF
O São Paulo saiu na frente na final do Brasileirão Feminino Sub-18. No último domingo (3), o Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 0 e abriu boa vantagem para o jogo de volta. Entretanto, Dudinha, meio campista são-paulina ressalta necessidade de não deixar o resultado atrapalhar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A jogada do São Paulo afirmou que, mesmo com a larga vantagem, a disputa ainda não acabou e, portanto, a equipe deve prestar atenção.
- Fizemos um ótimo jogo e conseguimos sair com vantagem para o jogo de volta, mas temos consciência que ainda não conquistamos nada. Ainda tem o jogo de volta - contou a meia do Tricolor.
Dudinha avaliou a campanha da equipe no campeonato. A atleta ressaltou o bom desempenho do time até o momento, afirmando que foi uma competição difícil para o São Paulo.
- Foi um campeonato difícil. Precisávamos jogar bem para conseguir chegar a final e, com muito esforço, conseguimos - destacou a jogadora.
O São Paulo se classificou em primeiro lugar do grupo C, com 16 pontos, ainda na primeira fase. Na segunda fase, o time voltou a se classificar em primeiro, com 7 pontos conquistados. Na semifinal, o Tricolor eliminou o Internacional.
Sobre o retrospecto da equipe até a final, a jogadora destacou a importância do grupo e do forte trabalho.
- Temos um grupo qualificado. Todas aqui sabem o que querem e onde querem chegar. Essa mentalidade junto com o trabalho bem feito faz com que o grupo vá cada vez mais longe - afirmou.O jogo de volta da final será disputado no próximo domingo (10) às 11 horas.
- Conseguimos construir uma boa vantagem, mas sabemos que o jogo da volta será complicado. A equipe do Corinthians vai fazer de tudo para tentar reverter o placar, mas vamos trabalhar para transformar essa vantagem conquistada em título - projetou Dudinha.

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