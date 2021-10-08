Dudinha avalia campanha do São Paulo no Brasileirão Feminino Sub-18 e projeta final contra o Corinthians

Crédito: Mauro Horita/CBF

O São Paulo saiu na frente na final do Brasileirão Feminino Sub-18. No último domingo (3), o Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 0 e abriu boa vantagem para o jogo de volta. Entretanto, Dudinha, meio campista são-paulina ressalta necessidade de não deixar o resultado atrapalhar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A jogada do São Paulo afirmou que, mesmo com a larga vantagem, a disputa ainda não acabou e, portanto, a equipe deve prestar atenção.

- Fizemos um ótimo jogo e conseguimos sair com vantagem para o jogo de volta, mas temos consciência que ainda não conquistamos nada. Ainda tem o jogo de volta - contou a meia do Tricolor.

Dudinha avaliou a campanha da equipe no campeonato. A atleta ressaltou o bom desempenho do time até o momento, afirmando que foi uma competição difícil para o São Paulo.

- Foi um campeonato difícil. Precisávamos jogar bem para conseguir chegar a final e, com muito esforço, conseguimos - destacou a jogadora.

O São Paulo se classificou em primeiro lugar do grupo C, com 16 pontos, ainda na primeira fase. Na segunda fase, o time voltou a se classificar em primeiro, com 7 pontos conquistados. Na semifinal, o Tricolor eliminou o Internacional.

Sobre o retrospecto da equipe até a final, a jogadora destacou a importância do grupo e do forte trabalho.

- Temos um grupo qualificado. Todas aqui sabem o que querem e onde querem chegar. Essa mentalidade junto com o trabalho bem feito faz com que o grupo vá cada vez mais longe - afirmou.O jogo de volta da final será disputado no próximo domingo (10) às 11 horas.