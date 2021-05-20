Duas vezes campeão na semana, Rafael Ratão comemora melhor temporada da carreira

Crédito: Divulgação / Slovan Bratislava

Dois títulos em uma semana e os melhores números da carreira: Rafael Ratão vive uma temporada especial com a camisa do Slovan Bratislava, da Eslováquia. A equipe do brasileiro, que garantiu o título nacional no último fim de semana, sagrou-se nesta quarta campeão também da Copa do país.

Veja a tabela do InglêsCom 14 gols marcados em 35 jogos no ano, Ratão vive o seu melhor momento tanto no Slovan Bratislava quanto em toda a sua carreira. São cinco conquistas com a camisa da equipe eslovaca.

- Acredito que tenha sido melhor temporada, questão física e mental. Depois da questão que tive COVID, pude voltar bem, marcar gols e terminar a temporada bem, brigando pra ser artilheiro. Estou muito feliz pela minha temporada, acho que uma das melhores na carreira e aqui no Slovan - disse Ratão, que explicou as conquistas:

- Acho que pelo fato de termos um excelente grupo, com continuidade, isso é um ponto positivo. Quando você trabalha há anos com o mesmo grupo, cria uma identidade, uma família, um estilo de jogo, um conhecimento maior. Acho que isso é um dos fatores para a gente ser tricampeão direto, segunda vez que isso acontece na história do clube. Queremos mais, queremos fazer mais história no Slovan.

Tricampeão nacional e bicampeão da Copa, Ratão admite que o desafio para a próxima temporada é seguir motivado para continuar conquistando. Mas o brasileiro já sabe o caminho…