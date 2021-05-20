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futebol

Duas vezes campeão na semana, Rafael Ratão comemora melhor temporada da carreira

Tricampeão nacional e bicampeão da Copa, jogador brasileiro celebra fase positiva no Slovan Bratislava, da Eslováquia...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:29
Crédito: Divulgação / Slovan Bratislava
Dois títulos em uma semana e os melhores números da carreira: Rafael Ratão vive uma temporada especial com a camisa do Slovan Bratislava, da Eslováquia. A equipe do brasileiro, que garantiu o título nacional no último fim de semana, sagrou-se nesta quarta campeão também da Copa do país.
Veja a tabela do InglêsCom 14 gols marcados em 35 jogos no ano, Ratão vive o seu melhor momento tanto no Slovan Bratislava quanto em toda a sua carreira. São cinco conquistas com a camisa da equipe eslovaca.
- Acredito que tenha sido melhor temporada, questão física e mental. Depois da questão que tive COVID, pude voltar bem, marcar gols e terminar a temporada bem, brigando pra ser artilheiro. Estou muito feliz pela minha temporada, acho que uma das melhores na carreira e aqui no Slovan - disse Ratão, que explicou as conquistas:
- Acho que pelo fato de termos um excelente grupo, com continuidade, isso é um ponto positivo. Quando você trabalha há anos com o mesmo grupo, cria uma identidade, uma família, um estilo de jogo, um conhecimento maior. Acho que isso é um dos fatores para a gente ser tricampeão direto, segunda vez que isso acontece na história do clube. Queremos mais, queremos fazer mais história no Slovan.
Tricampeão nacional e bicampeão da Copa, Ratão admite que o desafio para a próxima temporada é seguir motivado para continuar conquistando. Mas o brasileiro já sabe o caminho…
- A gente tem que criar algo a mais na próxima vez. Não é fácil ter sucesso por três anos, ganhando assim, é normal ter uma baixa, uma recaída, mas é trabalhar em cima disso, aproveitar os momentos de descanso, esquecer um pouco esse sucesso, e voltar focado. É perigoso, porque quando você ganha e acostuma, sempre quer ganhar. Nosso time está preparado para manter o foco e ir em busca de mais.

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