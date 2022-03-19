Duas seleções tem surto de Covid-19 e rodada das eliminatórias da Oceania é cancelada

Duas seleções vivem um surto de Covid-19 em seu elenco e, por isso, a rodada das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo teve que ser cancelada. O Vanuatu desistiu da competição enquanto as Ilhas Cook tiveram seu jogo cancelado, contra o Taiti.> Benzema desfalca o Real Madrid e não enfrenta o Barcelona

Seria o segundo jogo que o Vanuatu não disputaria já que o surto foi detectado antes da primeira rodada. Sendo assim, a seleção optou pela desistência da competição. Já as Ilhas Cook perderam por 2 a 0 na primeira rodada para as Ilhas Salomão e, depois, sofreram com muitos jogadores infectados.

Ainda não foi definido o que acontecerá com o Grupo A das eliminatórias, que está com uma equipe a menos. O regulamento é que as duas melhores seleções avançam para a próxima fase da competição.