Duas equipes disputam a contratação de lateral esquerdo do Barcelona

Junior Firpo, lateral esquerdo do Barcelona, está na mira do Granada e do West Ham para a janela de transferências de janeiro, segundo o jornal “Mundo Deportivo”. O atleta não tem vaga no time do técnico Ronald Koeman e o clube vê com bons olhos uma saída por empréstimo ou a venda definitiva do jogador.

O clube espanhol busca aproximação com o entorno do ala e planeja reforçar o elenco visando a disputa do Campeonato Espanhol e da Liga Europa. Por outro lado, os ingleses mostram interesse no lateral há alguns meses e podem oferecer um acordo de empréstimo por seis meses com opção de compra ao final do contrato.Firpo foi contratado pela equipe blaugrana em 2019, mas após uma temporada e meia já está na lista de transferências do clube. O atleta foi comprado do Betis e vê o seu valor de mercado despencando desde que chegou na Catalunha. O atleta também não conseguiu sucesso com Valverde e Setién no comando do plantel.