Drubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiro

O Cruzeiro confirmou que existe interesse em ter no seu elenco novamente o argentino Lucas Romero, de 26 anos, que atualmente defende o Independiente, da Argentina. Todavia, a Raposa tem tratado com cautela a situação, pois Romero recebe em dólar, o que pode ser um grande entrave na sua contratação. O clube mineiro tenta achar meios de conseguir viabilizar o negócio e conta com a vontade do volante de retornar a Belo Horizonte menos de um ano após sua partida. O próprio diretor de futebol do clube, Ricardo Drubscky, falou na vontade de contar com Lucas Romero, mas deixou claro que o problema é ter recursos para o negócio, já que a Raposa está em fase de contenção de gastos. -O nome que surgiu lá no dia a dia foi o Romero. Não é um sonho que a gente pode vender para o cruzeirense, de bandeja. Os valores são muito grandes. Mas é um nome que surgiu em várias esferas dentro do clube. Dizer que está em negociação seria aumentar muito o que está acontecendo agora - disse o diretor de futebol ao Canal Somos Gigantes.E MAIS:STJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Saulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira'Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao CruzeiroAlém dos salários de Romero, que aceitou jogar dentro do teto salarial estabelecido pelo Cruzeiro, há de se conseguir uma quantia para recompensar o Independiente, que só aceita vender o jogador. Ricardo Drubscky, disse, para animar o torcedor, que o presidente Sérgio Santos Rodrigues quer presentear o torcedor com algo bom para o clube. - O presidente está muito envolvido em fazer algo diferente, com pés no chão. A vinda do presidente já trouxe alegria especial ao cruzeirense. Ele está colocando em dia o pagamento, está organizando processos. Está com compromisso particular de dar algum presente para o torcedor cruzeirense. Vai depender dele conseguir, de colocar o pé no chão. Ser comedido nessa dificuldade. Vamos aguardar, estamos trabalhando forte. Esse foi o jogador que surgiu, que está nos bastidores, mas vamos aguardar- concluiu.