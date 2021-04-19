Doze grandes clubes europeus anunciam criação da Superliga; entenda como será a competição

Crédito: DOMINIQUE FAGET / AFP

Em oposição à UEFA, doze grandes clubes europeus anunciaram neste domingo a criação da Superliga, um novo campeonato separado da entidade máxima do continente e com um novo presidente, Florentino Pérez, mandatário do Real madrid. Em resposta, a organização prometeu excluir as equipes de competições nacionais e internacionais. Jogadores destes clubes estariam proibidos de defender seleções.PARTICIPANTESAté o momento, os participantes da nova Liga são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, pelo Big Six inglês. Na Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid fazem parte da cúpula. Pela Itália, Inter de Milão, Juventus e Milan concluem o grupo. Outros três clubes são aguardados para dar início ao torneio.

FORMATOO molde do torneio giraria em torno de 20 clubes, dentre os quais 15 são os fundadores. As partidas ocorreriam nos meios de semana e as equipes seguiriam participando de seus campeonatos nacionais, conforme o calendário tradicional. Em um modelo parecido com o da NBA, os grupos seriam divididos em dois, cada um com 10 integrantes, dentre os quais três avançariam diretamente as quartas de final.

Os clubes que terminarem a primeira fase em quarto e quinto de seus grupos, disputarão entre si, em dois jogos, quem assume as vagas restantes. Assim como na Liga dos Campeões, os confrontos pela fase inicial e playoffs seriam de ida e volta. A final, todavia, será disputada em jogo único e local neutro.

PARTE FINANCEIRASegundo o comunicado emitido pela organização da Superliga, a ideia central é elevar o patamar do futebol europeu.

- Proporcionará um crescimento econômico significantemente maior e apoio ao futebol europeu por meio de um compromisso de longo prazo com pagamentos de solidariedade ilimitados que crescerão de acordo com as receitas da Superliga - afirmou o comunicado da Superliga

- Estes pagamentos de solidariedade serão substancialmente mais elevados do que os gerados pela atual competição europeia e deverão ser superiores a € 10 bilhões durante o período de compromisso inicial dos clubes - concluiu.

Ainda sobre pagamentos, a Superliga prometeu uma base financeira por volta de € 3,5 bilhões para os clubes fundadores compensarem os prejuízos pela pandemia da Covid-19 e melhorarem suas infraestruturas. Caso o valor se confirme, seria superior aos pagos pela UEFA em todas suas competições (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa Europeia).

Já Andrea Agnelli, vice-presidente da organização, e presidente da Juventus, afirmou que a Superliga aumentaria a solidariedade entre os clubes, e tornaria o esporte mais atraente para os fãs.

- Nossos 12 clubes fundadores representam bilhões de fãs em todo o mundo e 99 troféus europeus. Nós nos reunimos nesse momento crítico permitindo que a competição europeia se transformasse, colocando o jogo que amamos numa base sustentável para o futuro a longo prazo, aumentando substancialmente a solidariedade e dando aos torcedores e jogadores amadores um fluxo regular de jogos de destaque que irão alimentar a sua paixão pelo jogo e, ao mesmo tempo, fornecer a eles um modelo atraente - disse o italiano.

REPERCUSSÃO NEGATIVAEm contrapartida, a UEFA se posicionou contra o anúncio. Sustentada pela FIFA, a entidade emitiu uma nota afirmando que o projeto é assinado por vontades exclusivamente únicas dos clubes inseridos na Superliga, e, que, os interesses da fundação agradam somente as particularidades das equipes criadoras.

- A Fifa quer esclarecer que está firmemente posicionada em favor da solidariedade no futebol e de um modelo de redistribuição justo. A Fifa sempre defende a unidade no futebol mundial e apela a todas as partes envolvidas nas discussões acaloradas a se engajarem em um diálogo calmo, construtivo e equilibrado para o bem deste jogo - disse em comunicado.

Sobre punições, a UEFA, assistida pela FIFA e outras federações, também prometeu medidas severas contra clubes e jogadores que estiverem inseridos no modelo. As mais drásticas seriam o banimento das equipes de seus campeonatos nacionais e internacionais, e a proibição de atletas defenderem suas seleções.

- Conforme previamente anunciado pela FIFA e pelas seis Confederações, os clubes em causa serão banidos de disputar qualquer outra competição a nível doméstico, europeu e mundial, e os seus jogadores poderão ser proibidos de representar as suas seleções - ameaçou a entidade.

- Apelamos a todos os amantes de futebol, adeptos e políticos que se juntem a nós na luta contra este projeto, caso seja anunciado. Este persistente interesse próprio de alguns já dura há demasiado tempo. Basta", declaram a UEFA, FA, RFEF, FIGC, LaLiga e Serie A.