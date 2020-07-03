Douglas Vieira projeta retorno no futebol do Japão em busca do título

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Com a volta da J-League marcada para este final de semana, o atacante Douglas Vieira, do Sanfrecce Hiroshima, projeta o retorno do futebol no Japão em busca do título da liga japonesa. O brasileiro volta a campo neste sábado, diante do Vissel Kobe, às 7h30 (horário de Brasília), na retomada da competição no país asiático.

– Nosso objetivo continua o mesmo antes da paralisação que é ser campeão da liga. Sabemos das dificuldades nessa retomada, mas procuramos nos preparar o máximo possível para buscar o título. Tivemos um tempo bom de preparação nesse retorno da competição – disse o atacante Douglas Vieira.

Após três meses de paralisação, Douglas fala sobre as dificuldades em ficar esse período sem entrar nos gramados. O jogador de 32 anos, que atua no futebol japonês desde 2016, alega que uma das complicações foi não poder trazer a família por conta do veto de estrangeiros no país.