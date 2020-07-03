AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Douglas Vieira projeta retorno no futebol do Japão em busca do título

Atacante do Sanfrecce Hiroshima volta a campo neste sábado, na retomada da liga japonesa. Veterano também contou dificuldades durante período de pandemia
...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 13:26
Crédito: Reprodução
Com a volta da J-League marcada para este final de semana, o atacante Douglas Vieira, do Sanfrecce Hiroshima, projeta o retorno do futebol no Japão em busca do título da liga japonesa. O brasileiro volta a campo neste sábado, diante do Vissel Kobe, às 7h30 (horário de Brasília), na retomada da competição no país asiático.
– Nosso objetivo continua o mesmo antes da paralisação que é ser campeão da liga. Sabemos das dificuldades nessa retomada, mas procuramos nos preparar o máximo possível para buscar o título. Tivemos um tempo bom de preparação nesse retorno da competição – disse o atacante Douglas Vieira.
Após três meses de paralisação, Douglas fala sobre as dificuldades em ficar esse período sem entrar nos gramados. O jogador de 32 anos, que atua no futebol japonês desde 2016, alega que uma das complicações foi não poder trazer a família por conta do veto de estrangeiros no país.
– Foi bem complicado e difícil esse período, principalmente pelo fato de não ter conseguido trazer a família a tempo. Não podíamos sair de casa, mas procurava estar sempre em comunicação com familiares e amigos no Brasil. Porém, aproveitei esse tempo para manter a forma e fiz treinamentos on-line com o pessoal da Life Studio – contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Restaurante famoso de Vila Velha decide não abrir mais à noite
Café conilon cultivado em Linhares
O El Niño e o agronegócio do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 30/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados