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futebol

Douglas Vieira fala sobre bom momento no Sanfrecce Hiroshima

Atacante brasileiro é o vice-artilheiro da equipe japonesa com cinco gols marcados
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Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 13:10
Crédito: Divulgação
O atacante Douglas Vieira tem sido peça fundamental no Sanfrecce Hiroshima nesta temporada. Vice-artilheiro da equipe com cinco gols marcados, o brasileiro foi decisivo e balançou as redes nas últimas duas rodadas do Campeonato Japonês - nas vitórias contra o Consadole Sapporo e Shimizu S-Pulse.
Douglas fala sobre a boa fase no futebol japonês e espera manter o ritmo na sequência da competição para ajudar o clube a conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. Com dois jogos a menos, o Sanfrecce Hiroshima ocupa a nona colocação, com 21 pontos ganhos. – Vejo esse meu momento no futebol japonês com felicidade, mas também com muita competência. Foram dois jogos que pude ajudar a minha equipe a conquistar os seis pontos. Não só pelos gols, mas principalmente pelas boas partidas que venho fazendo nos últimos jogos – disse o atacante Douglas Vieira., que completou:
– O objetivo é manter o que estamos fazendo. Aproveitar esse bom momento e a cada jogo evoluir um pouco mais, porque desse jeito tenho certeza que brigaremos na parte de cima da tabela. Perdemos alguns pontos no primeiro turno, mas agora é focar no segundo turno e pontuar o máximo possível para brigar por uma vaga na AFC – afirmou.
O atacante Douglas Vieira volta à campo neste domingo. O Sanfrecce Hiroshima vai visitar o líder Kawasaki Frontale, às 6h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Japonês.

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