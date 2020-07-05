Douglas Tanque volta a brilhar e Paços de Ferreira vence o Vitória de Guimarães em Portugal

Em mais uma tarde inspirada de Douglas Tanque, o Paços de Ferreira voltou a vencer no Campeonato Português e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. O atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, além de ter sido eleito o melhor jogador do duelo, no 3 a 2 contra o Vitória de Guimarães.
- Foi uma vitória importantíssima, contra um adversário direto e jogando fora de casa. Estou muito feliz com mais uma boa atuação da equipe, e por ter conseguido ajudar diretamente, com um gol e uma assistência. Na próxima rodada, teremos um adversário que está brigando na parte de cima da tabela, o Braga. Vamos nos preparar para conseguir mais um bom resultado e continuar subindo posições - disse Douglas, que soma dez gols na competição.
Desde a volta do campeonato após a pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso, o atacante Douglas Tanque, de 26 anos, marcou cinco gols em seis jogos. Com a vitória, o Paços de Ferreira chegou aos 34 pontos, ocupa a 12ª posição, e abriu, até o momento, sete de diferença para o Portimonense, primeiro clube da zona de rebaixamento da Liga Portuguesa.