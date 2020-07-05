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Douglas Tanque volta a brilhar e Paços de Ferreira vence o Vitória de Guimarães em Portugal

Eleito o melhor jogador da partida, atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência no triunfo por 3 a 2. Com o feito, equipe se distancia do Z-4 da competição...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 22:02

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 22:02

Crédito: Douglas Tanque volta a brilhar na vitória do Paços de Ferreira e já soma dez gols na competição (Divulgação
Em mais uma tarde inspirada de Douglas Tanque, o Paços de Ferreira voltou a vencer no Campeonato Português e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. O atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, além de ter sido eleito o melhor jogador do duelo, no 3 a 2 contra o Vitória de Guimarães.
- Foi uma vitória importantíssima, contra um adversário direto e jogando fora de casa. Estou muito feliz com mais uma boa atuação da equipe, e por ter conseguido ajudar diretamente, com um gol e uma assistência. Na próxima rodada, teremos um adversário que está brigando na parte de cima da tabela, o Braga. Vamos nos preparar para conseguir mais um bom resultado e continuar subindo posições - disse Douglas, que soma dez gols na competição.
Desde a volta do campeonato após a pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso, o atacante Douglas Tanque, de 26 anos, marcou cinco gols em seis jogos. Com a vitória, o Paços de Ferreira chegou aos 34 pontos, ocupa a 12ª posição, e abriu, até o momento, sete de diferença para o Portimonense, primeiro clube da zona de rebaixamento da Liga Portuguesa.

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