Douglas Tanque volta a brilhar e Paços de Ferreira vence o Vitória de Guimarães em Portugal

Crédito: Douglas Tanque volta a brilhar na vitória do Paços de Ferreira e já soma dez gols na competição (Divulgação

Em mais uma tarde inspirada de Douglas Tanque, o Paços de Ferreira voltou a vencer no Campeonato Português e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. O atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, além de ter sido eleito o melhor jogador do duelo, no 3 a 2 contra o Vitória de Guimarães.

- Foi uma vitória importantíssima, contra um adversário direto e jogando fora de casa. Estou muito feliz com mais uma boa atuação da equipe, e por ter conseguido ajudar diretamente, com um gol e uma assistência. Na próxima rodada, teremos um adversário que está brigando na parte de cima da tabela, o Braga. Vamos nos preparar para conseguir mais um bom resultado e continuar subindo posições - disse Douglas, que soma dez gols na competição.