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Douglas Tanque marca seu primeiro gol pelo Khor Fakkan e diz: 'Que seja o primeiro de muitos'

Time do Oriente Médio vence o Al Urooba por 4 a 1, já ocupa o quinto lugar do Campeonato dos Emirados Árabes e fica próximo da zona de classificação para Champions da Ásia...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 13:48

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 13:48

Crédito: Divulgação
Contratado há pouco mais de um mês pelo Khor Fakkan, dos Emirados Árabes, o atacante Douglas Tanque balançou as redes pela primeira vez na equipe do Oriente Médio. Na goleada sobre o Al Urooba, por 4 a 1, nesta quarta-feira, o brasileiro abriu o placar.
Aos 16 minutos do primeiro tempo, o ex-jogador de Guarani e Corinthians recebeu passe de Osama Rashid, que aproveitou erro da defesa adversária, para marcar. Falah Waleed, Dodô e Salman completaram o placar, enquanto Said Abid fez para o Al Urooba.
- É até um clichê, mas atacante vive de gols e eu fui contratado para isso. Estou feliz demais por ter marcado o meu primeiro pelo Khor Fakkan. E que seja o primeiro de muitos. Espero repetir aqui o que fiz nos últimos três anos pelo Paços de Ferreira - disse Douglas Tanque.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Com a vitória, o Khor Fakkan chegou aos 15 pontos e agora ocupa a quinta posição. Os três primeiros colocados garantem vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia.
- O campeonato está só na nona rodada, o time vem evoluindo e subindo na tabela, e essa vitória dará ainda mais confiança - completou o brasileiro.
+ Saiba quais jogadores teriam Bola de Ouro se não fosse a Era Messi/Cristiano Ronaldo
O líder da principal liga dos Emirados Árabes é o Al Ain, que tem 21 pontos, seguido por Al Nasr, Al Jazira e Al Shabab, todos com 16. O Khor Fakkan volta a campo no domingo, pela Copa da Liga, quando enfrenta o Wahda Abu Dhabi pelas oitavas de final.

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