Douglas Tanque marca seu primeiro gol pelo Khor Fakkan e diz: 'Que seja o primeiro de muitos'

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Contratado há pouco mais de um mês pelo Khor Fakkan, dos Emirados Árabes, o atacante Douglas Tanque balançou as redes pela primeira vez na equipe do Oriente Médio. Na goleada sobre o Al Urooba, por 4 a 1, nesta quarta-feira, o brasileiro abriu o placar.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, o ex-jogador de Guarani e Corinthians recebeu passe de Osama Rashid, que aproveitou erro da defesa adversária, para marcar. Falah Waleed, Dodô e Salman completaram o placar, enquanto Said Abid fez para o Al Urooba.

- É até um clichê, mas atacante vive de gols e eu fui contratado para isso. Estou feliz demais por ter marcado o meu primeiro pelo Khor Fakkan. E que seja o primeiro de muitos. Espero repetir aqui o que fiz nos últimos três anos pelo Paços de Ferreira - disse Douglas Tanque.

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Com a vitória, o Khor Fakkan chegou aos 15 pontos e agora ocupa a quinta posição. Os três primeiros colocados garantem vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia.

- O campeonato está só na nona rodada, o time vem evoluindo e subindo na tabela, e essa vitória dará ainda mais confiança - completou o brasileiro.

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