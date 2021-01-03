Douglas Tanque marca em dose dupla e se torna o segundo maior artilheiro da história do Paços

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A temporada lusitana já é outra, ainda início da edição 2020/2021 do Campeonato Português, mas nada parece ter mudado para o atacante Douglas Tanque. O faro de gols continua o mesmo. Neste domingo (03/01), o brasileiro manteve sua boa média e marcou os gols da vitória de 2 a 0 do Paços de Ferreira sobre o Rio Ave, com a equipe se firmando na sexta posição na tabela, a melhor colocação do clube após muitos anos.

E foi mais um daqueles jogos especiais na carreira do ex-atacante de Guarani e Corinthians. Com os gols que marcou, Douglas Tanque chegou aos 33 com a camisa do Paços de Ferreira e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, fundado em 1950, agora só atrás do português Bruno Moreira, que fez 36 – hoje, inclusive, ele está no próprio Rio Ave e entrou no segundo tempo da partida deste domingo.Os dois gols de hoje foram de puro oportunismo - bem parecidos, por sinal. O primeiro, aos 24 minutos de jogo, quando, bem posicionado, recebeu na área e soltou a conhecida bomba de pé esquerdo. Já aos 11’ da etapa final, aproveitou cruzamento rasteiro da direita, concluiu, o goleiro defendeu, mas garantiu a vitória no rebote. Ele é responsável por um terço dos gols do Paços no campeonato, autor de cinco dos 15 gols da equipe.

- Minha satisfação é sair de campo com a vitória pelo Paços, que me acolheu aqui há três anos. Como sou atacante, claro que tenho uma responsabilidade maior de fazer os gols. Graças a Deus, eles têm saído, mas por méritos também de toda a equipe, que tem feito uma temporada muito boa. Sei que cheguei a essa marca importante pelo Paços, o que me deixa orgulhoso e ainda mais motivado - disse Douglas, eleito “O Homem do Jogo”.