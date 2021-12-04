Douglas Tanque deixa sua marca em vitória do Khor Fakkan pela League Cup

Ele mudou de ares recentemente, mas a rotina de fazer gols continua irretocável. Há pouco mais de dois meses num novo cenário do futebol, mais precisamente nos Emirados Árabes, o atacante Douglas Tanque, que fez seu nome nas últimas quatro temporadas no Paços de Ferreira, de Portugal, foi o nome do Khor Fakkan na vitória da equipe neste sábado (04/12), pela League Cup.Ex-Guarani e Corinthians, ele abriu o placar sobre o Al Dhafra logo aos 2 minutos de jogo. Apesar de o time não ter demorado a sofrer o empate, aos 20’, com um gol de Diop, de pênalti, o Khor Fakkan manteve o bom nível de atuação e chegou à vitória aos 14 minutos da etapa final, com Nasser Masoud. Como a equipe tinha sido eliminada nas oitavas de final, agora briga do 9º ao 14º lugar.