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futebol

Douglas Tanque deixa sua marca em vitória do Khor Fakkan pela League Cup

Atacante brasileiro, ex-Guarani e Corinthians, faz seu segundo gol com camisa de clube dos Emirados Árabes
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 14:45

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 14:45

Ele mudou de ares recentemente, mas a rotina de fazer gols continua irretocável. Há pouco mais de dois meses num novo cenário do futebol, mais precisamente nos Emirados Árabes, o atacante Douglas Tanque, que fez seu nome nas últimas quatro temporadas no Paços de Ferreira, de Portugal, foi o nome do Khor Fakkan na vitória da equipe neste sábado (04/12), pela League Cup.Ex-Guarani e Corinthians, ele abriu o placar sobre o Al Dhafra logo aos 2 minutos de jogo. Apesar de o time não ter demorado a sofrer o empate, aos 20’, com um gol de Diop, de pênalti, o Khor Fakkan manteve o bom nível de atuação e chegou à vitória aos 14 minutos da etapa final, com Nasser Masoud. Como a equipe tinha sido eliminada nas oitavas de final, agora briga do 9º ao 14º lugar.
- Vencemos nas oitavas por 3 a 2 e, por termos perdido o jogo de volta por 1 a 0, acabamos ficando fora da briga pelo título. Mas são partidas boas que nos mantêm em atividade para continuarmos na luta pela conquista da nossa liga nacional (Campeonato Emiradense). Foi meu segundo gol aqui e estou cada vez mais adaptado. Muito feliz por ter ajudado novamente o grupo - vibrou Douglas Tanque.
Por falar em Campeonato Emiradense, o Khor Fakkan se encontra na sétima colocação, com 15 pontos, mas a apenas dois do terceiro colocado, que se garante nos playoffs da Liga dos Campeões da Ásia. O próximo compromisso do time, porém, é novamente pela League Cup, na quinta-feira (09/12), contra o Baniyas.
Crédito: DouglasTanqueédestaquedoKhorFakkan(Foto:Divulgação

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