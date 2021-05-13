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  • Douglas Tanque celebra vaga do Paços de Ferreira na Uefa Conference League: 'Momento muito especial'
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Douglas Tanque celebra vaga do Paços de Ferreira na Uefa Conference League: 'Momento muito especial'

Atacante brasileiro é um dos principais nomes do elenco do time português. Com 35 gols marcados, atleta está perto de virar o maior artilheiro da história do clube lusitano...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 15:25
Crédito: Divulgação
Após o Sporting fazer história e conquistar o título português, outra equipe também teve motivos para comemorar em solo lusitano. Com o empate em 1 a 1 contra o Martítimo, aliada à derrota do Vitória de Guimarães, o Paços de Ferreira garantiu vaga na Uefa Conference League, nova competição europeia.
+ Veja a tabela do Campeonato Português
A equipe do brasileiro Douglas Tanque chegou aos 50 pontos, e, a duas rodadas do fim da competição, não poderá mais perder a quinta posição. A boa campanha do time do técnico Pepa é a segunda melhor dos Castores na história do torneio nacional.
- Dentro de campo, vivemos um momento muito especial pela campanha que fizemos, a segunda melhor da história do clube no Campeonato Português. Depois de muito tempo, o Paços está de volta a uma competição europeia - disse Douglas Tanque.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
Apesar da grande campanha e da vaga no torneio continental, Douglas Tanque lamentou a falta dos torcedores nos estádios por conta da Covid-19.
- Foi só uma pena a torcida não ter acompanhado de perto essa nossa trajetória, mas estão todos felizes pelo nosso desempenho. É muito legal poder fazer parte disso. Mas vamos atrás das últimas duas vitórias para coroar essa fase.
Com 35 gols marcados desde que chegou ao clube português, Douglas Tanque está a apenas um de tornar-se o maior artilheiro da história do Paços de Ferreira, que foi fundado em 1950. Atualmente, Bruno Moreira, hoje no Rio Ave, é o goleador máximo.

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