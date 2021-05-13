Douglas Tanque celebra vaga do Paços de Ferreira na Uefa Conference League: 'Momento muito especial'

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Após o Sporting fazer história e conquistar o título português, outra equipe também teve motivos para comemorar em solo lusitano. Com o empate em 1 a 1 contra o Martítimo, aliada à derrota do Vitória de Guimarães, o Paços de Ferreira garantiu vaga na Uefa Conference League, nova competição europeia.

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A equipe do brasileiro Douglas Tanque chegou aos 50 pontos, e, a duas rodadas do fim da competição, não poderá mais perder a quinta posição. A boa campanha do time do técnico Pepa é a segunda melhor dos Castores na história do torneio nacional.

- Dentro de campo, vivemos um momento muito especial pela campanha que fizemos, a segunda melhor da história do clube no Campeonato Português. Depois de muito tempo, o Paços está de volta a uma competição europeia - disse Douglas Tanque.

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Apesar da grande campanha e da vaga no torneio continental, Douglas Tanque lamentou a falta dos torcedores nos estádios por conta da Covid-19.

- Foi só uma pena a torcida não ter acompanhado de perto essa nossa trajetória, mas estão todos felizes pelo nosso desempenho. É muito legal poder fazer parte disso. Mas vamos atrás das últimas duas vitórias para coroar essa fase.