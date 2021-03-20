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futebol

Douglas Tanque brilha, e Paços de Ferreira vence no Português

Atacante brasileiro abre o placar na vitória por 3 a 0 sobre Moreirense e fica a apenas um gol de ser o maior artilheiro de toda a história do clube português...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 17:09
Crédito: Divulgação
Uma das surpresas do Campeonato Português na atual temporada, o Paços de Ferreira venceu mais uma neste sábado. Depois de perder para o Porto na última rodada, o time do técnico Pepa bateu o Moreirense por 3 a 0 neste sábado. O grande destaque foi o brasileiro Douglas Tanque, que marcou um gol e deu assistência para outro. Singh e Hélder Ferreira completaram o placar.
+ Veja a tabela do Campeonato Português
Aos 12 minutos, ao tentar pegar o rebote do goleiro para concluir a gol, Douglas Tanque foi derrubado e o juiz marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e abriu o placar. Pouco depois, o camisa 99 serviu Singh, que ampliou. Antes do intervalo, Hélder Ferreira fechou a conta.
Com o gol marcado, Douglas Tanque chegou aos 35 gols com a camisa do Paços de Ferreira e agora está a apenas um de se tornar o maior artilheiro da história do clube, fundado em 1950. Com 36 gols, o português Bruno Moreira, hoje no Rio Ave, lidera a lista.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
- Posso dizer que já estava um pouco incomodado de não marcar. E vinha chegando perto, com bola na trave, chutes passando perto e os goleiros fazendo grandes defesas. Mas o que importa é que o gol voltou a sair e que a equipe continua muito bem na temporada, numa posição privilegiada e com uma campanha sólida - disse Douglas Tanque, que completou:
- Agora, só falta um pra escrever meu nome de vez aqui.
Com 44 pontos, o Paços de Ferreira está na quinta colocação no Campeonato Português. Na próxima rodada do torneio, a equipe de Douglas Tanque encara o Famalicão, fora de casa.

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