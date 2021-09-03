Douglas Santos renova com o Zenit até 2026; jogador conquistou cinco títulos pelo clube

Nesta sexta-feira, Douglas Santos renovou contrato com o Zenit até 2026. Há dois anos no clube, o lateral-esquerdo celebrou a extensão do vínculo e afirma que é uma oportunidade de seguir no caminho das vitórias. Na última temporada, ele foi eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Russo. - Estou muito feliz em renovar com um clube, que é gigante, e, acima de tudo, um clube que nos proporciona uma assistência incrível para estar 100% focado em fazer um bom trabalho dentro das quatro linhas. O objetivo é seguir vencendo os campeonatos que tem pela frente - comentou.