Douglas Santos renova com o Zenit até 2026; jogador conquistou cinco títulos pelo clube

Nesta sexta-feira, Douglas Santos renovou contrato com o Zenit até 2026. Há dois anos no clube, o lateral-esquerdo celebrou a extensão do vínculo e afirma que é uma oportunidade de seguir no caminho das vitórias. Na última temporada, ele foi eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Russo. - Estou muito feliz em renovar com um clube, que é gigante, e, acima de tudo, um clube que nos proporciona uma assistência incrível para estar 100% focado em fazer um bom trabalho dentro das quatro linhas. O objetivo é seguir vencendo os campeonatos que tem pela frente - comentou.
> Confira a classificação da Premier LeagueEm 79 jogos com a camisa do Zenit, Douglas conquistou cinco títulos pelo time de São Petersbugo. Além de ser bicampeão do campeonato nacional, levantou a Supertaça da Rússia e a Taça da Rússia, competição equivalente à Copa do Brasil no futebol nacional.
- O momento mais marcante foi quando conquistamos o Campeonato Russo, a Taça da Rússia e a Supercopa na temporada 2019/20. Conseguimos nesse ano todos os objetivos propostos no país. Me marcou muito.Revelado no Náutico, o jogador tem passagens pela Udinese, da Itália, Granada, da Espanha, Atlético-MG e Hamburgo, da Alemanha. Desde 2019, quando foi contratado pelo Zenit, marcou três gols e deu 19 assistências.