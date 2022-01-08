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futebol

Douglas Santos, cria da base do Náutico, faz visita ao CT do Timbu

Jogador que atualmente defende o Zenit-RUS recebeu, das mãos de um dirigente do Alvirrubro, um dos novos uniformes do clube...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 15:32

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 15:32

Nome de identificação com o Náutico desde a formação até as primeiras aparições como profissional, o lateral-esquerdo Douglas Santos, atualmente no Zenit-RUS, aproveitou o período de férias no futebol europeu para fazer uma visita ao CT do Timbu na última semana.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm palavras ditas ao portal 'ge', o jogador reforçou o carinho que tem pelo Alvirrubro e relembra a importância de figuras com caráter de idolatria no Náutico para a sua formação:
- É como voltar para casa. É um prazer visitar o clube que me abriu as portas para eu chegar onde estou hoje. Fico contente por ver o que o Náutico se tornou e fico feliz de ver a grandeza do clube. Infelizmente, está na Série B, mas o lugar do Náutico é a Série A. Fiz muitos amigos aqui. Joguei com Kieza em 2012, mas queria agradecer especialmente a Kuki. Ele me ajudou bastante no início e eu costumo dizer que eu não teria me tornado o Douglas Santos que sou hoje, se não fosse ele.
Questionado sobre a possibilidade de retornar um dia ao clube pernambucano, Douglas não descartou totalmente a chance, mas preferiu não ser específico com relação a datas ou mesmo seu destino, já que também confessou nutrir carinho pelo Atlético-MG, última equipe no futebol nacional antes de rumar para a Europa.
- O carinho que eu tenho com o Náutico e também com o Atlético-MG é especial. Eu converso sempre com a minha esposa, na mesa de jantar, para onde a gente vai no futuro. É algo que a gente planeja e vamos ver o que vai acontecer - assegurou.
Crédito: TiagoCaldas/CNC

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