Douglas Santos comemora liderança do Zenit durante recesso de inverno

Crédito: Divulgação/Zenit

O meio de semana teve a realização da 19ª rodada do Campeonato Russo, a última antes do tradicional recesso de inverno da competição, que volta a ser movimentada apenas no dia 27 de fevereiro. Até lá, o Zenit São Petersburgo pode curtir a liderança isolada.

Nesta quarta-feira o time do lateral Douglas Santos venceu em casa o Spartak Moscou por 3 a 1 e chegou aos 41 pontos ganhos, abrindo quatro de vantagem sobre o CSKA, segundo colocado, e seis do próprio Spartak, que ocupa o terceiro lugar.

- Ontem fizemos uma partida excelente e dominamos um adversário direto na luta pelo título. Foi uma vitória muito importante, que nos mantém na liderança. Dessa maneira, podemos curtir as férias com tranquilidade e voltar com força total para a reta final do campeonato, que iremos lutar pelo terceiro título consecutivo - declarou.Douglas Santos é um dos responsáveis pela excelente campanha do Zenit. Além de ter marcado três gols, o lateral é o segundo colocado no ranking de assistências do Campeonato Russo com cinco passes decisivos, apenas um a menos que o croata Vlasic, do CSKA.