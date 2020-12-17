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futebol

Douglas Santos comemora liderança do Zenit durante recesso de inverno

Time do brasileiro tem quatro pontos de vantagem sobre o CSKA Moscou.
Competição volta a ser movimentada só no final de fevereiro
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 17:57

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:57

Crédito: Divulgação/Zenit
O meio de semana teve a realização da 19ª rodada do Campeonato Russo, a última antes do tradicional recesso de inverno da competição, que volta a ser movimentada apenas no dia 27 de fevereiro. Até lá, o Zenit São Petersburgo pode curtir a liderança isolada.
Nesta quarta-feira o time do lateral Douglas Santos venceu em casa o Spartak Moscou por 3 a 1 e chegou aos 41 pontos ganhos, abrindo quatro de vantagem sobre o CSKA, segundo colocado, e seis do próprio Spartak, que ocupa o terceiro lugar.
- Ontem fizemos uma partida excelente e dominamos um adversário direto na luta pelo título. Foi uma vitória muito importante, que nos mantém na liderança. Dessa maneira, podemos curtir as férias com tranquilidade e voltar com força total para a reta final do campeonato, que iremos lutar pelo terceiro título consecutivo - declarou.Douglas Santos é um dos responsáveis pela excelente campanha do Zenit. Além de ter marcado três gols, o lateral é o segundo colocado no ranking de assistências do Campeonato Russo com cinco passes decisivos, apenas um a menos que o croata Vlasic, do CSKA.
- Minha temporada está sendo bastante produtiva, com gols e assistências. Estou muito feliz e a motivação é grande para seguir fazendo um bom trabalho com a camisa do Zenit - concluiu.

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