Douglas Santos comemora conquista da Supercopa da Rússia com o Zenit

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O lateral-esquerdo Douglas Santos comemorou mais um título com a camisa do Zenit, da Rússia. Na sexta-feira (7), o clube conquistou a Supercopa da Rússia, ao bater o Lokomotiv Moscou por 2 a 1. O ex-Atlético-MG deu uma assistência na partida.

- Garantimos o campeonato de forma antecipada no dia 5 de julho. Vinte dias depois faturamos a Copa e agora a Supercopa. Acho que é um recorde mundial ganhar três títulos em tão pouco tempo - disse Douglas Santos.

O Zenit vai em busca do tricampeonato nacional a partir da próxima terça-feira. O clube de São Petersburgo encara o Rotor, fora de casa, em Volgogrado, na estreia.