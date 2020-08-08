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futebol

Douglas Santos comemora conquista da Supercopa da Rússia com o Zenit

Título é o terceiro do clube do lateral em 2020, após o Campeonato e a Copa da Rússia...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 14:29

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 14:29

Crédito: Reprodução / Instagram
O lateral-esquerdo Douglas Santos comemorou mais um título com a camisa do Zenit, da Rússia. Na sexta-feira (7), o clube conquistou a Supercopa da Rússia, ao bater o Lokomotiv Moscou por 2 a 1. O ex-Atlético-MG deu uma assistência na partida.
- Garantimos o campeonato de forma antecipada no dia 5 de julho. Vinte dias depois faturamos a Copa e agora a Supercopa. Acho que é um recorde mundial ganhar três títulos em tão pouco tempo - disse Douglas Santos.
O Zenit vai em busca do tricampeonato nacional a partir da próxima terça-feira. O clube de São Petersburgo encara o Rotor, fora de casa, em Volgogrado, na estreia.
- Estou muito feliz com mais essa taça e mais ainda por ter feito uma boa partida, participando diretamente da jogada do gol que abriu o caminho para a nossa vitória - concluiu o lateral.

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